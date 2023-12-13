Долар зростає, оскільки трейдери чекають від ФРС вказівок щодо термінів зниження ставок

У середу долар трохи підріс по відношенню до основних конкурентів, оскільки трейдери готувалися до завершення засідання Федеральної резервної системи, яке може підказати, коли центральний банк США почне знижувати відсоткові ставки.

Китайський юань впав після того, як на зустрічі вищого керівництва країни щодо встановлення порядку денного не вдалося вжити рішучих заходів стимулювання для підтримки економічного зростання.

Долар Нової Зеландії впав після того, як дані щодо інфляції виявилися м'якшими, ніж очікувалося, і припустили, що центральному банку Нової Зеландії можливо не доведеться виконувати загрозу підвищення ставок.

Індекс долара США, який порівнює валюту з шістьма провідними аналогами, станом на 07:40 EET додав 0,1% до 103,86, трохи відігравши падіння на 0,31% за ніч.

Долар зріс на 0,07% до 145,555 єни після падіння на 0,5% на попередній сесії. Він трохи виріс по відношенню до євро до $1,0789 після втрати близько 0,28% у вівторок. Він також виріс по відношенню до фунта стерлінгів до $1,2554.

Чиновники ФРС дадуть оновлені прогнози щодо економіки та процентних ставок пізніше того ж дня після засідання, на якому аналітики та інвестори очікують, що ставки залишаться без змін, а інвестори зосередяться на тому, як центральний банк бачить, як економіка утримається.

Зокрема, інвестори стежитимуть за тим, чи не відмовиться голова ФРС Джером Пауелл від перспективи зниження процентних ставок у першій половині 2024 року.

Нещодавні ознаки вказують на м'яку посадку, але напередодні дані показали, що споживчі ціни несподівано зросли в листопаді.

Наразі трейдери прогнозують зниження ставок на чверть пункту у травні.

"ФРС не заявила, що знижує ставки, вони заявили, що залежать від даних, але ринок вже поводиться так, ніби зниження ставок вже закладено", - сказав Джеймс Найвтон, старший корпоративний валютний дилер Convera.

«Якщо сьогодні ввечері ФРС відмовиться від своїх очікувань щодо зниження ставок, індекс долара може мати можливість повернутися в жовтневий діапазон 105-107».

Пізніше цього тижня Європейський центральний банк, Банк Англії, Банк Норвегії та Швейцарський національний банк також ухвалять рішення про політику, причому Норвегія вважається єдиною країною, яка потенційно може підвищити ставки. Існує також ризик, що ШНБ може припинити підтримку франка на валютних ринках.

Засідання Банку Японії (BOJ) з питань політики відбудеться наступного тижня і єна нестабільна на спекуляціях про те, що центральний банк близький до припинення своєї політики негативних процентних ставок. Зростання надії, що це може статися наступного вівторка, впали після того, як агентство Bloomberg повідомило цього тижня, що чиновники Банку Японії не бачать необхідності поспішати з виходом.

«Якщо вірити історії, то пара USD/JPY активно торгуватиметься з Банком Японії наступного тижня, і незалежно від того, чи будуть якісь коригування (політики), пара USD/JPY, швидше за все, відновиться після їх зустрічі», - Річард Франулович, голова валютної стратегії Westpac, написав у замітці для клієнта.

«Ринки не були в захваті від кожного коригування політики, і (голова Банку Японії Кадзуо) Уеда надавав кожному коригуванню у миролюбної риторики».

Новозеландський долар впав на 0,61% до $0,6097, а раніше торкнувся $0,6094 вперше з 28 листопада.

Австралійський долар трохи знизився до $0,65555.

Спотовий юань переходив із рук до рук на рівні 7,1831 за долар, що на 69 пунктів нижче, ніж на закритті попередньої торгової сесії.