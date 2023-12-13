Волл-стріт досягла нових максимумів 2023 року після виходу даних щодо інфляції

Фондові індекси США у вівторок закрилися на нових максимумах року після того, як дані щодо інфляції мало що змінили у поглядах на терміни зниження ставок Федеральною резервною системою, оскільки інвестори очікували на останнє політичне рішення центрального банку цього року.

Листопадовий індекс споживчих цін (ІСЦ) зріс на 3,1% у річному обчисленні, що відповідає оцінкам економістів, опитаних Reuters, оскільки падіння цін на бензин було затьмарене зростанням орендної плати. Базові ціни, крім волатильних статей, таких як витрати на продукти харчування та енергію, також відповідали очікуванням, показавши річне зростання на 4%.

У місячному вирахуванні споживчі ціни минулого місяця зросли на 0,1% порівняно з прогнозами, що вони залишаться незмінними.

Ринки нещодавно розраховували на зниження ставок Федеральною резервною системою вже у березні, але трейдери знизили ці ставки і тепер націлилися на перше зниження ставок у травні, після того, як центральний банк розпочав цикл підвищення ставок у березні 2022 року.

Очікування скорочення як мінімум на 25 базисних пунктів у березні впали до 43,7% із приблизно 50% до публікації даних, згідно з даними CME FedWatch Tool. В даний час ринок оцінює ймовірність зниження ставки у травні приблизно в 78% порівняно з приблизно 75% у понеділок.

"Ринок, безумовно, передбачає, що інфляція продовжуватиме знижуватися, що прибуток у наступному році продемонструє пристойне зростання, а ФРС збирається знизити ставки", - сказав Скотт Рен, старший стратег з глобальних ринків у Wells Fargo. Інвестиційний інститут у Сент-Луїсі.

"Ринок розраховує на більш м'яку посадку, яка дозволить ФРС пом'якшити політику".

Рен також сказав, що акції зіткнулися з опором на своїх максимумах за рік, і сильний поштовх малоймовірний у найближчій і середньостроковій перспективі.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 173,01 пункту, або 0,48%, до 36 577,94, S&P 500 додав 21,26 пункту, або 0,46%, до 4 643,70, а індекс Nasdaq Composite додав 100, 91 пункт, або 0,70%, до 14 533,40.

Індекс Dow закрився на найвищому рівні з 4 січня 2022 року, S&P 500 - на найвищому рівні закриття з 14 січня 2022 року, а Nasdaq - на найвищому рівні закриття з 29 березня 2022 року.

Ще одним фактором, що знижує волатильність, може стати закінчення терміну дії опціонів наприкінці тижня, при цьому S&P 500 не зареєстрував руху на 1% у будь-якому напрямку протягом 19 сесій поспіль, що є найдовшою такою смугою з серпня.

Ринки ще раз поглянути на дані щодо інфляції у вигляді індексу цін виробників (PPI), перш ніж уся увага звернеться до заяви ФРС про політику після завершення її дводенного засідання у середу.

Європейський центральний банк і Банк Англії також планують винести свої вердикти щодо політики пізніше цього тижня.

Акції Oracle впали на 12,44%, оскільки постачальник хмарних послуг прогнозував виторг у третьому кварталі нижче за оцінки через уповільнення попиту на його хмарні послуги.

Енергетика показала найгірші результати із 11 основних секторів S&P, впавши на 1,35%, оскільки ціни на нафту впали майже на 4%. Тим не менш, технологічний сектор був одним з найефективніших, збільшуючись четверту сесію поспіль і закрившись на рекордному максимумі 3344,07, що є найбільшим річним процентним приростом з 2019 року.

Акції Alphabet, материнської компанії Google, впали на 0,58% після того, як виробник Fortnite Epic Games переміг у гучному антимонопольному судовому процесі над компанією.

Зростаючі випуски були приблизно нарівні з знижуючими на NYSE, в той час, як падіння випуски перевершували число підвищуючих у співвідношенні 1,3 до 1 на Nasdaq.

Індекс S&P 500 встановив 74 нових 52-тижневих максимуми та 2 нових мінімуми, а індекс Nasdaq зафіксував 198 нових максимумів та 187 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,52 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,95 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.