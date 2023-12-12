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Долар дешевшає до основних валют перед публікацією даних щодо інфляції в США
16:06 12.12.2023 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок перед публікацією даних щодо інфляції у Штатах за листопад. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення інфляції (індекс CPI) у країні у листопаді до 3,1% у річному вираженні з 3,2% у жовтні.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,34%, ширший WSJ Dollar Index - 0,29%.
Трейдери розраховують, що сигнали послаблення інфляції дозволять Федеральній резервній системі (ФРС) розпочати зниження базової процентної ставки наступного року, зазначає Market Watch.
Перед публікацією статданих у вівторок ймовірність збереження ставки Федрезервом на поточному рівні 5,25-5,5% річних на засіданні 12-13 грудня оцінюється ринком у 98%. Шанси на те, що ставку залишать незмінною і в січні, становлять 94%, за даними CME FedWatch tool.
При цьому ймовірність зниження ставки у березні принаймні на 25 базисних пунктів оцінюється трейдерами в 49,4% проти 12,4% місяць тому.
Пара євро/долар за даними на 14:15 EET торгується на рівні $1,0800 порівняно з $1,0767 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,2567 проти $1,2557 напередодні.
Підсумки останніх цьогорічних засідань Європейського центрального банку (ЄЦБ) та Банку Англії будуть оприлюднені у четвер. Аналітики чекають збереження ключових ставок на поточних рівнях та цими двома ЦП.
Пара долар/єна за даними на 14:15 кв торгується на рівні 145,2 єни проти 146,15 єни на закриття ринку у понеділок.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,1700 юаня проти 7,1759 юаня напередодні.
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