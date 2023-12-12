Фінансові новини
- |
- 12.12.23
- |
- 20:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,9784 грн/$1
12:34 12.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 12 грудня 2023 року.
|Показник
|11.12.2023
|12.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|36.8478
|36.9784
|0.354
Дані: НБУ
Курс НБУ на 12 листопада - 36,8716 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МВФ схвалив 3-й транш близько $900 млн для України за програмою EFF
|Польські водії розблокували КПП «Ягодин - Дорогуськ»
|Окрім кораблів Sandown, «морська коаліція» Британії та Норвегії передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісні човни
|Арахамія заявив про бажання багатьох нардепів достроково припинити свої повноваження
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна на початку 2024 р. ухвалить закон про корпуправління держкомпаній і у 2024 р. оцінить ефективність діяльності держбанків - меморандум із МВФ
|Долар дешевшає до основних валют перед публікацією даних щодо інфляції в США
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,9784 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.12.23
|Європейські акції переважно зростають у вівторок
|Азіатські акції ростуть на тлі інфляції та насиченого тижня для центральних банків
Бізнес
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot
|Google випустила ШІ-модель Gemini у трьох конфігураціях
|Microsoft інтегрувала в Copilot моделі GPT-4 Turbo та DALL-E 3