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Європейські акції переважно зростають у вівторок

12:01 12.12.2023 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають у вівторок на статданих з єврозони та корпоративних новинах.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 об 11:30 EET піднявся на 0,12% і склав 474,29 пункту.

Британський індикатор FTSE 100 підвищився на 0,75%, німецький DAX - на 0,1%, французький CAC 40 - на 0,31%, італійський FTSE MIB - на 0,41%. Іспанська IBEX 35 втрачає 0,09%.

У вівторок стало відомо, що безробіття у Великій Британії в жовтні залишилося на рівні 4,2%, як і у вересні. При цьому середнє зростання зарплат (включно з бонусами) у серпні-жовтні сповільнилося до 7,2% з 8% у липні-вересні.

Тим часом оптові ціни в Німеччині у листопаді знизилися на 0,2% у помісячному та на 3,6% у річному вираженні. У жовтні перший показник знизився на 0,7%, другий - на 4,2%.

Крім того, інвестори чекають на підсумки засідань Федеральної резервної системи, Банку Англії та Європейського центрального банку, які відбудуться цього тижня.

У Лондоні активне зростання демонструють акції гірничодобувних компаній Rio Tinto та Antofagasta, більш ніж на 1,7%.

Ціна паперів Renault знижується на 1,6% після того, як компанія анонсувала плани з продажу 5% акцій свого партнера з альянсу Nissan Motor Co. на суму до 765 млн. євро. Renault розраховує зафіксувати бухгалтерські збитки від угоди в розмірі до 1,5 млрд євро. Ця сума може бути скоригована наприкінці року.

Капіталізація британської фармкомпанії AstraZeneca зростає на 1,7% на новинах про покупку американського конкурента Icosavax за $1,1 млрд.

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia Corp. погіршив прогноз для рентабельності з операційного прибутку на 2026 рік до 13% з 14%. Акції компанії дешевшають на 0,6%.

Ринкова вартість TotalEnergies збільшується на 0,8%. Французька енергетична компанія повідомила про покупку трьох стартапів у сфері електрогенерації.

Котирування паперів Unilever піднімаються на 0,2%. Британське Управління із захисту конкуренції та ринків (Competition and Markets Authority, CMA) розпочало перевірку щодо компанії через підозри, що вона перебільшувала екологічність своєї продукції.

Серед компаній, що входять до розрахунку індексу Stoxx Europe 600, до лідерів зростання входять акції бельгійської хімкомпанії Solvay (+8%) та виробника медичних приладів Carl Zeiss Meditec AG (+6,4%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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