Єна повертає прибуток, долар чекає на індекс споживчих цін

Єна зазнавала втрат у вівторок, оскільки трейдери відмовилися від очікувань підвищення ставок у Японії, тоді як долар чекав даних щодо інфляції в США та безлічі засідань центральних банків.

За ніч долар зріс приблизно на 0,9% по відношенню до єни. Курс 145,96 єн приблизно на 3% вищий за мінімум, досягнутий минулого тижня після того, як висловлювання керуючого Банку Японії Кадзуо Уеди про складні перспективи були сприйняті як натяк на неминучість зміни політики.

У понеділок агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що чиновники Банку Японії не бачать необхідності поспішати з негативними ставками, що спровокує розворот ралі єни та зростання японських ринків акцій та державних облігацій.

"Зростання заробітної плати все ще слабке", - зазначила у своїй замітці аналітик Commonwealth Bank of Australia Крістіна Кліфтон.

«Ми не очікуємо, що Банк Японії скасує негативні відсоткові ставки раніше до другого кварталу 24 року... Велика різниця між прибутковістю 10-річних державних облігацій США та Японії може продовжувати підтримувати долар/єну».

Інші валютні пари в цілому залишалися стабільними: євро перебував на рівні $1,0765, оскільки увага ринку була зосереджена на даних інфляції в США, які повинні вийти о 13:30 за Грінвічем, а також на політичному рішенні Федеральної резервної системи в середу.

Стерлінг тримався на рівні 1,2555 дол. Австралійський долар залишився на рівні $0,6564, а новозеландський долар - на рівні $0,6122.

Долар падав після виходу сприятливого звіту щодо інфляції в США за жовтень, але знайшов підтримку завдяки оптимістичним даним із зайнятості, опублікованим у п'ятницю. Вважається, що ФРС, напевно, збереже ставки на рівні 5,25%-5,50% цього тижня, зосередивши увагу на так званих точкових графіках ставок та прес-конференції голови Джерома Пауелла.

Очікування щодо березневого скорочення пішли на спад, хоча травень розглядається як шанс вищий, ніж 3/4.

Економісти, опитані агентством Reuters, очікують, що загальна інфляція в листопаді залишиться незмінною, а базова інфляція збережеться на стабільному річному рівні в 4%, що значно вище за цільовий показник ФРС в 2%.

"Надмірно енергійні "фанатики повороту" можуть бути налаштовані на провал через розрив очікувань ринків та ФРС", - сказав економіст Mizuho Вішну Варатан.

«Особливий інтерес представлятиме прогноз медіанної ставки на 2024 рік», - сказав він у записці.

«Ринки розраховують на більш рішуче зниження ставки приблизно на 100 базисних пунктів, у той час як ФРС, можливо, поводитиметься більш стоїчно і зважено знижуватиме відсоткову ставку».

Потім у четвер зустрінуться Європейський центральний банк, Банк Англії, Банк Норвегії та Швейцарський національний банк, причому єдиною країною, яка вважається за можливого учасника походу вгору, буде Норвегія. Існує також ризик, що ШНБ знизить підтримку франка на валютних ринках.

Минулого тижня франк досяг майже дев'ятирічного максимуму по відношенню до євро і у вівторок торгувався трохи слабше, ніж той, на рівні 0,9455 франка за єдину валюту.