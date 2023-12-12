Волл-стріт закрилася на нових максимумах 2023 року на тлі даних щодо інфляції, очікуваних ФРС

Американські акції продемонстрували скромне зростання у понеділок, але зуміли закритися на нових максимумах за рік, випередивши основні ринкові каталізатори цього тижня, зокрема дані щодо інфляції та заяву Федеральної резервної системи, які сильно вплинуть на очікування інвесторів щодо динаміки відсоткових ставок.

Спостерігачі ринку дедалі більше вважають, що центральний банк завершив цикл підвищення відсоткових ставок і потенційно може знизити ставки у першій половині наступного року. Ці очікування сприяли ралі акцій в останні тижні, внаслідок чого кожен із трьох основних індексів досяг найвищих рівнів закриття року.

У той час як минулого тижня ринки оцінювали ймовірність зниження ставки ФРС у березні понад 50 відсотків, дані у п'ятницю показали, що зростання робочих місць прискорилося, а рівень безробіття знизився, тоді як окремий звіт показав, що очікування споживчої інфляції знизилися. Ці дані породили надію, що інфляція зможе продовжувати сповільнюватися без впадання економіки в рецесію, а очікування березневого зниження ставок пом'якшилися.

Інвестори стежитимуть за даними щодо індексу споживчих цін (ІСЦ), які будуть опубліковані у вівторок, які, як очікується, покажуть, що загальна інфляція залишиться незмінною у листопаді, за ними будуть індекс цін виробників (ІСЦ) і останнє рішення ФРС за процентною ставкою, в середу.

«Я не думаю, що є якась причина реагувати напередодні будь-якої з цих трьох подій, це просто вичікувальна ситуація. Тенденція залишатиметься вищою», - сказав Кен Полкарі, керуючий партнер Kace Capital Advisors. у Бока-Ратон, Флорида.

«Звичайно, якщо індекс споживчих цін виявиться м'якшим, якщо він виявиться слабшим за очікування, це буде дуже оптимістично, тому що це буде просто говорити про уповільнення інфляції, щось на зразок історії посадки Золотовласки».

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 157,06 пункту, або 0,43%, до 36 404,93, S&P 500 - на 18,07 пункту, або 0,39 %, до 4 622,44, а індекс Nasdaq Composite - на 28,51 пункту, чи 0,20 %, до 14 432,49.

Ринки майже повністю впевнені в тому, що центральний банк збереже процентні ставки на стабільному рівні на момент оголошення в середу, але залишаються питання щодо термінів першого зниження ставок, при цьому очікується березневе зниження як мінімум на 25 базисних пунктів (б.п.) близько 43 % і майже ймовірність 75% у травні, за даними CME FedWatch Tool.

Пізніше цього тижня Європейський центральний банк (ЄЦБ) та Банк Англії (BOE) також мають зробити заяви про політику.

Акції сектора напівпровідників зросли на 3,4%, при цьому індекс напівпровідників PHLX закрився на найвищому рівні з 5 січня 2022 року, чому сприяло зростання акцій Broadcom на 8,99% після того, як Citigroup відновила освітлення акцій виробника мікросхем із рекомендацією «купувати ».

Акції Cigna підскочили на 16,68% після того, як медична страхова компанія припинила спроби вести переговори про придбання конкуруючої компанії Humana, згідно з джерелами, та оголосила про план зворотного викупу акцій на суму 10 мільярдів доларів. Акції Humana знизилися на 1,04%.

Акції Nike додали 2,33%, що допомогло підтримати індекс Доу-Джонса після того, як брокерська компанія Citigroup підвищила рейтинг акцій з нейтрального до купувати.

За словами джерела, акції Macy's зросли на 19,44% після того, як група інвесторів, що складається з Arkhouse Management і Brigade Capital, пропонувала за 5,8 мільярда доларів про викуп мережі універмагів.

Зростаючі емітенти перевищували за чисельністю падаючі у співвідношенні 1,2 до 1 на NYSE, в той час як випуски, що падають, перевищували числом підвищуються у співвідношенні 1,2 до 1 на Nasdaq.

Індекс S&P 500 встановив 54 нових 52-тижневі максимуми і не виявив нових мінімумів, у той час як Nasdaq зафіксував 197 нових максимумів і 143 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,32 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,89 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.