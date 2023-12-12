Долар США стабільний до євро, впевнено зміцнюється до єни

Долар США стабільний до євро на торгах у понеділок, дешевшає до фунта стерлінгів і впевнено зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,1% під час торгів, ширший WSJ Dollar Index - 0,22%.

Пара євро/долар за даними на 14:45 EET торгується на рівні $1,0761 порівняно з $1,0763 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,2579 проти $1,2549 напередодні.

У центрі уваги трейдерів цього тижня засідання провідних світових центробанків. Федеральна резервна система (ФРС) підіб'є підсумки грудневого засідання в середу, і трейдери впевнені, що вона збереже базову процентну ставку на поточному рівні 5,25-5,5%.

Якщо раніше інвестори фокусувалися на сигналах про те, наскільки високо Федрезерв планує підняти ставку, то тепер ідеться про те, як довго ЦБ утримуватиме її на поточному рівні, зазначає Market Watch.

ФРС навряд чи дасть зрозуміти, що готується до пом'якшення грошово-кредитної політики, оскільки це може ще більше підігріти очікування експертів, які прогнозують зниження ставки вже в першому півріччі 2024 року, кажуть економісти.

Підсумки останніх цього року засідань Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії будуть оприлюднені в четвер. Аналітики очікаують збереження ключових ставок на поточних рівнях і цими двома регуляторами.

Банк Японії проведе чергове засідання наступного тижня. За даними агентства Bloomberg, що посилається на поінформовані джерела, керівництво японського ЦБ не має наміру поспішати з відмовою від політики від'ємних процентних ставок.

Керівники Банку Японії чекають на додаткові свідчення закріплення стійкої інфляції та зростання зарплат, зазначають джерела. ЦБ ухвалить фінальне рішення лише після оцінки низки важливих статданих, зокрема індексу впевненості великих промислових компаній (Танкан) за IV квартал, значення якого буде оприлюднено цієї середи.

Пара долар/ієна за даними на 14:45 кв торгується на рівні 146,42 єни проти 144,95 єни на закриття ринку в п'ятницю.

Минулого тижня курс долара до єни опускався до мінімальних за 4 місяці 141,71 єни на заявах глави Банку Японії Кадзуо Уеди, сприйнятих трейдерами як сигнал того, що ЦБ може вивести ставку з від'ємної зони (мінус 0,1% наразі) вже на грудневому засіданні.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1764 юаня проти 7,1631 юаня напередодні.

