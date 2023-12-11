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НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,8478 грн/$1
12:41 11.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 11 грудня 2023 року.
|Показник
|08.12.2023
|11.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до долара США (UAH/$)
|36.7303
|36.8478
|0.32
Дані: НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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