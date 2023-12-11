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АНАЛІТИКА

НБУ зменшив продаж валюти на міжбанку до 546 мільйонів доларів

09:28 11.12.2023 |

Фінанси

 

Національний банк за тиждень з 4 по 8 грудня на міжбанківському валютному ринку продав 546 млн доларів і купив 1,99 млн доларів.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 546 млн доларів, що на 193,5 млн доларів менше ніж тижнем раніше, коли обсяг продажу з резервів становив 739,5 млрд дол.

При цьому регулятор купив 1,99 млн доларів, а тижнем раніше - 1,6 млн.

2 жовтня Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

Загалом від початку року Нацбанк продав вже 26,094 млрд доларів, а купив - 216,65 млн доларів.

За матеріалами: Економічна правда
 

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