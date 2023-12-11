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Ціни на золото впали нижче за $2000, оскільки ставки на близьке зниження ставок ФРС відступають

08:09 11.12.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото впали нижче за ключові рівні на азіатських торгах, оскільки хороші дані щодо ринку праці змусили трейдерів переосмислити ставки на те, що Федеральна резервна система почне знижувати відсоткові ставки на початку 2024 року.

Спотові ціни впали нижче за рівень $2000 за унцію, що означає різкий розворот від рекордних максимумів, досягнутих минулого тижня. Стійкий долар та ознаки сили в економіці США були ключовими факторами для падіння жовтого металу, оскільки настрої до ризику покращали.

О 06:19 EET спотове золото впало на 0,4% до $1996,24 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, впали на 0,1% до $2012,75 за унцію. Обидва інструменти торгувалися приблизно на 150 доларів нижче за рекордні максимуми, досягнуті минулого тижня.

Трейдери також обережно ставилися до золота перед засіданням ФРС, яке відбудеться цього тижня, на якому, як очікується, центральний банк збереже процентні ставки на колишньому рівні.

Але за прогнозами ФРС щодо пом'якшення грошово-кредитної політики у 2024 році уважно стежитимуть, особливо з урахуванням того, що недавні дані показали, що ринок праці в США зростає.

П'ятничні дані щодо зайнятості у несільськогосподарському секторі показали, що ринки різко знизили очікування зниження ставок вже у березні 2024 року - крок, який спричинив важкі втрати у золоті.

Апетит до ризику також покращився після даних, оскільки вони сигналізували про достатню силу в економіці США для можливості «м'якої посадки». Ціни на золото впали, а фондові ринки зросли.

Крім ФРС, рішення щодо відсоткових ставок від Банку Англії, Європейського центрального банку та Швейцарського національного банку мають бути прийняті цього тижня, причому всі три банки, ймовірно, сигналізують про підвищення процентних ставок на більш тривалий термін.

Вищі відсоткові ставки знижують ціни на золото, збільшуючи альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал, який не приносить жодної прибутковості.

Дані щодо інфляції в США за листопад також будуть опубліковані пізніше цього тижня.

Серед промислових металів ціни на мідь впали у понеділок на тлі слабких економічних сигналів великого імпортера, Китаю.

Ф'ючерси на мідь, що спливають у березні, впали на 0,6% до $3,8087 за фунт.

Дані за вихідні показали, що інфляція індексу споживчих цін у Китаї знижується другий місяць поспіль у листопаді, тоді як скорочення інфляції індексу цін виробників поглиблюється чотирнадцятий місяць поспіль.

Дані показали, що найбільший у світі імпортер міді, швидше за все, зіткнеться зі стійкою економічною слабкістю в найближчі місяці, оскільки витрати не відновляться, незважаючи на заходи щодо забезпечення ліквідності з боку Пекіна.

Слабкі показники інфляції значною мірою перевершили недавні дані, які показали, що імпорт міді до Китаю в листопаді залишався стабільним.
За матеріалами: investing.com
 

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