Долар стабільний на тлі інфляції у США, очікується засідання ФРС

Долар стартував у понеділок на підйомі: дані щодо інфляції в США і останнє цього року засідання Федеральної резервної системи, швидше за все, зададуть тон на тиждень, тоді як дефляційний тиск, що зростає, в Китаї чинив тиск на юань.

Долар піднявся вище 145 єн і востаннє коштував 145,12 єни, частково скасувавши своє різке падіння щодо японської валюти наприкінці минулого тижня, оскільки росли ставки на те, що політика наднизьких процентних ставок Банку Японії може наближатися до кінця.

Стерлінг впав на 0,02% до $1,2545 і зупинився біля двотижневого мінімуму п'ятниці у $1,2504.

Дані в п'ятницю показали, що в листопаді зростання кількості робочих місць у США прискорилося, а рівень безробіття впав до 3,7%, що підкреслює стійкість ринку праці в найбільшій економіці світу та кидає виклик очікуванням неминучого зниження ставок ФРС, починаючи з початку наступного року.

"Це були хороші цифри", - сказав Джозеф Капурсо, голова відділу міжнародної та сталої економіки Банку Співдружності Австралії.

«Заробітна плата все ще була надто високою, щоб ФРС могла почуватися комфортно, а рівень безробіття знизився - це було справді великим сюрпризом».

Ці цифри змусили трейдерів відмовитися від очікувань щодо того, коли ФРС зможе почати зниження ставок, і багато хто тепер схиляється до травня, а не до березня.

Євро виріс на 0,06% до $1,0767, але залишився неподалік більш ніж тритижневого мінімуму п'ятниці в $1,07235, тоді як індекс долара стабілізувався на позначці 103,95.

Минулого тижня індекс додав понад 0,7%, компенсувавши тритижневе падіння.

В даний час увага звернена на засідання Федерального комітету з відкритого ринку (FOMC), яке відбудеться цього тижня, та дані щодо інфляції в США, які мають вийти перед ним, де очікується, що споживчі ціни продовжать знижуватися у річному обчисленні.

"Великий вплив на долар США цього тижня зробить засідання FOMC, зокрема коментарі голови (Джерома) Пауелла на його прес-конференції", - сказав Капурсо з CBA.

«Якщо він буде «яструбом», я думаю, що ринки, ймовірно, його проігнорують, і долар США залишиться стабільним. Але якщо він буде «голубиним», то я думаю, що прибутковість долара США та облігацій впаде, то це асиметрична реакція».

В Азії дані, представлені на вихідних, показали, що споживчі ціни в Китаї в листопаді впали найшвидшими темпами за три роки, тоді як дефляція на заводах поглибилася, що вказує на посилення дефляційного тиску, оскільки слабкий внутрішній попит ставить під сумнів відновлення економіки країни.

Офшорний юань вагався поблизу тритижневого мінімуму і востаннє становив 7,1842 за долар, хоча на початку азіатської торгівлі його рух був значною мірою стриманим.

«Важливо зазначити, що основним гальмом загальної інфляції у Китаї залишаються ціни на продукти харчування. Проте відсутність сильного пожвавлення в економіці припускає, що слабка інфляція збережеться, і дійсно потрібна додаткова політична підтримка», - сказав Елвін Тан, голова стратегії Asia FX в RBC Capital Markets.

Останні цифри доповнюють нещодавні неоднозначні дані щодо торгівлі та виробничих досліджень, які підтримують заклики до подальшої політичної підтримки для підтримки зростання.

Австралійський долар, який часто використовується як ліквідний еквівалент юаня, практично не змінився і склав $0,6577, тоді як новозеландський долар востаннє додав 0,11% до $0,6128.