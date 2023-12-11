У п'ятницю американські фондові індекси закрилися зростанням, а індекси S&P 500 і Nasdaq досягли найвищого рівня закриття з початку 2022 року після того, як добрий звіт про зайнятість у США посилив оптимізм інвесторів щодо м'якої посадки економіки.

Інвестори відмовилися від ставок на те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки у березні після того, як звіт Міністерства праці показав, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі в листопаді збільшилася на 199 000 робочих місць порівняно з прогнозованим збільшенням на 180 000.

Рівень безробіття знизився до 3,7%, а середні заробітки зросли до 0,4% у місячному вирахуванні порівняно з прогнозами зростання на 0,3%.

Згідно з CME FedWatch tool, ф'ючерси на процентні ставки показують, що трейдери очікують, що Федеральна резервна система збереже процентні ставки стабільними на своєму засіданні наступного тижня. Однак ціни на ф'ючерси свідчать про те, що трейдери здебільшого очікують, що ФРС почне знижувати ставки в травні, на два місяці пізніше за березневе засідання, на яке в останні дні робили ставки багато інвесторів.

"Зниження рівня безробіття, зокрема, пом'якшить будь-які побоювання з приводу рецесії, а з урахуванням зростання заробітної плати та доходів, це зберігає тенденцію до "м'якої посадки"", - сказав Стюарт Коул, головний макроекономіст Equiti Capital. В Лондоні.

"У звіті, найімовірніше, деякі з тих, хто прогнозує дострокове зниження ставки ФРС наступного року, переоцінять свої позиції", - сказав Коул.

Індекс S&P 500 піднявся на 0,41% і завершив сесію на позначці 4604,37 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 0,45% до 14 403,97 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,36% до 36 247,87 пунктів.

Закриття індексу S&P 500 було найвищим із березня 2022 року, а закриття Nasdaq - найвищим із квітня 2022 року.

За тиждень індекс S&P 500 зріс на 0,21%, вшосте поспіль він зафіксував тижневий приріст, що стало найдовшою смугою з листопада 2019 року.

Індекс Dow виріс на 0,01% за тиждень, що стало шостим щотижневим зростанням поспіль і найтривалішою серією позитивних тижнів із лютого 2019 року.

Nasdaq за тиждень додав 0,69%.

Індекс S&P 500, як і раніше, знижується на 4% порівняно з рекордним максимумом закриття наприкінці 2021 року, а індекс Nasdaq все ще знижується на 10% порівняно з рекордним максимумом на той момент.

Акції виробника чіпів Nvidia та власника Facebook Meta Platforms додали майже по 2% на п'ятничній сесії.

Акції Alphabet, материнської компанії Google, впали на 1,4%, втративши прибуток після ралі, спричиненого штучним інтелектом, на попередній сесії.

Інші дані показали, що споживчі настрої в США в грудні зросли набагато сильніше, ніж очікувалося, подолавши чотири місяці падіння поспіль.

Хороші квартальні звіти та оптимізм із приводу завершення підвищення ставок ФРС сприяли стійкому зростанню фондового ринку США з кінця жовтня.

Акції Honeywell впали на 1,6% після того, як промислова фірма заявила, що придбає охоронний бізнес виробника кондиціонерів Carrier Global за 4,95 мільярда доларів. Акції Carrier зросли на майже 4%.

Акції Paramount Global злетіли на 12% після повідомлень про поглинання медіакомпанії. Акції Peer Warner Bros Discovery підскочили на 6,6%.

Акції DocuSign зросли на 4,8% після того, як постачальник продуктів для електронного підпису підвищив річний прогноз виторгу.

Зростання емітентів індексу S&P 500 перевищували падаючі у співвідношенні 1,5 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 33 нових максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 104 нових максимуми та 90 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США становив 11,0 млрд акцій, що відповідає показникам попередніх 20 сесій.