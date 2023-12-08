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Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта перед публікацією даних щодо ринку праці
14:56 08.12.2023 |
Долар США слабко зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів перед публікацією даних щодо американського ринку праці.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,2% під час торгів, ширший WSJ Dollar Index - 0,06%.
Пара євро/долар за даними на 14:55 EET торгується на рівні $1,0781 порівняно з $1,0796 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,2582 проти $1,2595 напередодні.
Мінпраці США оприлюднить листопадовий звіт про безробіття о 15:30 кч. Аналітики, опитані Trading Economics, у середньому очікують зростання кількості робочих місць в американській економіці на 180 тис. і збереження безробіття на рівні 3,9%.
Дані про зайнятість уважно відстежує Федеральна резервна система (ФРС), яка проведе останнє цього року засідання наступного тижня - 12-13 грудня.
На майбутній тиждень також заплановані засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ) і Банку Англії.
Усі три регулятори, як очікується, збережуть ключові ставки на колишніх рівнях у грудні. Експерти очікують, що ЄЦБ першим із трьох центробанків розпочне пом'якшення політики - у березні 2024 року, зазначає Trading Economics. Ринок вважає найімовірнішим, що ФРС знизить ставку в травні, а Банк Англії - у червні.
Інвестори також чекають на зміну політики Банком Японії після слів голови ЦБ Кадзуо Уеди, сприйнятих трейдерами як сигнал про швидку відмову від політики від'ємних процентних ставок.
Курс долара в парі з єною піднялася під час торгів до 144,46 єни проти 144,13 єни за підсумками попередньої сесії. Днем раніше долар подешевшав до єни на 2,2%.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,1405 юаня проти 7,1504 юаня напередодні.
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