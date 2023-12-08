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НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,7303 грн/$1
13:36 08.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 8 грудня 2023 року.
|Показник
|07.12.2023
|08.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.6714
|36.7303
|0.16
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 8 листопада - 36,6722 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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