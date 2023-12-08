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Ціни на золото стабілізувалися вище за $2000, у центрі уваги кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі
08:40 08.12.2023 |
Ціни на золото змінилися незначною мірою на азіатських торгах у п'ятницю, залишаючись вищими за ключові рівні, оскільки ринки очікують потенційно більш м'яких даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які з'являться всього за кілька днів до засідання Федеральної резервної системи.
На початку тижня жовтий метал досяг рекордних максимумів, чому сприяло поєднання прогнозів на зниження ставок та попиту на безпечні притулки.
Але він втратив рекордні максимуми так само раптово, як і досяг їх, оскільки трейдери фіксували прибуток на тлі деякої невизначеності щодо грошово-кредитної політики США.
О 08:17 EET спотове золото стабілізувалося на рівні $2030,26 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, не змінилися на рівні $2046,05 за унцію. Обидва інструменти досягли рекордних максимумів вище $2100 за унцію в понеділок, перш ніж швидко розгорнути більшу частину зростання.
Проте жовтий метал утримувався на рівні $2000 за унцію протягом майже трьох тижнів, що вказує на зростання оптимізму з приводу перспектив золота в найближчі місяці.
Тепер основну увагу приділено даним із зайнятості у несільськогосподарському секторі за листопад, які мають бути опубліковані пізніше у п'ятницю.
Очікується, що дані покажуть подальше охолодження на ринку праці після того, як падіння числа вакансій та даних про зайнятість у приватному секторі сигналізували про деяке послаблення у секторі.
Будь-яке подальше охолодження над ринком праці дає Федеральної резервної системі менше стимулів більш тривалого підтримки високих відсоткові ставки - сценарій, який вигідний золоту.
Хоча багато хто очікує, що центральний банк збереже процентні ставки на засіданні наступного тижня, його погляди на грошово-кредитну політику, особливо на те, коли він планує розпочати зниження ставок, залишаються невизначеними.
Ставки на те, що ФРС може знизити ставки вже у березні 2024 року, стали ключовою точкою підтримки цін на золото на початку цього тижня. Але трейдери згорнули ці ставки з огляду на те, що ФРС в основному дотримується своєї позиції, згідно з якою ставки залишатимуться високими протягом тривалого часу.
Тим не менш, жовтий метал може зміцнитись у найближчі місяці, особливо якщо процентні ставки знизяться, а глобальні економічні умови продовжать погіршуватись.
Ряд недавніх економічних даних із США, Азії та єврозони припускає, що у 2024 році зростання економіки сповільниться.
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