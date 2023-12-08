Єна росте на натяках на зміну політики Банку Японії

Єна продовжила стрімке ралі в п'ятницю і наблизилася до свого найкращого тижня по відношенню до долара майже за п'ять місяців, оскільки трейдери посилили очікування того, що наближається кінець наднизьких процентних ставок у Японії.

Широке зростання єни стримувало долар, який залишався в обороні напередодні звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, який має вийти пізніше у п'ятницю.

Голова Банку Японії (BOJ) Кадзуо Уеда заявив у четвер, що центральний банк має кілька варіантів таргетування відсоткових ставок, як тільки він виведе вартість короткострокових запозичень з негативної території, і в той же день зустрівся з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою.

Ринки сприйняли ці коментарі як явну ознаку того, що Банк Японії може незабаром відмовитися від своєї надм'якої грошово-кредитної політики, і катапультували єну до багатомісячних максимумів по відношенню до основних валют-аналогів.

По відношенню до долара єна востаннє залишалася стабільною на рівні 144,30 після зростання більш ніж на 2% на попередній сесії та досягнення чотиримісячного максимуму в 141,60.

Всього місяць тому єна впала до річного мінімуму в 151,92 за долар, опинившись під тиском в результаті різниці відсоткових ставок, що зростає, зі Сполученими Штатами.

Це тримало трейдерів у напрузі через можливе втручання з боку японської влади з метою підтримати валюту, як це сталося минулого року.

Японська валюта у четвер також знаходилася поблизу чотиримісячного піку до євро і востаннє становила 155,67 за євро.

Тим часом австралієць востаннє коштував 95 єн, частково відігравши втрати попередньої сесії, коли він упав майже на 2%.

Тепер увага переключається на майбутнє дводенне засідання Банку Японії щодо грошово-кредитної політики 18 грудня.

"Очевидно, що ринки були дуже схвильовані", - сказав Рей Аттрілл, голова валютної стратегії Національного банку Австралії. «Але я думаю, що багато хто з нас відчував, що цього року на нас чекають якісь більш значущі зміни в політиці, і ми були розчаровані. Тому я трохи неохоче приєднуюсь до цієї ініціативи та кажу, що (зміна) відбудеться 19-го числа.

«Але очевидно, що немає диму без вогню... Тож, я думаю, ринок із зрозумілих причин дотримується думки, що грудневе засідання вже розпочалося».

На ширшому ринку долар в основному дрейфував у бічному напрямку, а рух валюти за межами єни був стриманий напередодні даних по зайнятості в США.

Євро стабілізувався на рівні $1,0792, хоча очікував тижневого зниження більш ніж на 0,8%, тоді як фунт стерлінгів востаннє купував $1,2589 і також очікував тижневого падіння майже на 1%.

Індекс долара США впав на 0,05% до 103,63, хоча за тиждень він мав зрости на 0,4%. Це перерве три тижні падіння поспіль, оскільки долар намагається стримати втрати від сильного розпродажу у листопаді.

"Мене більше цікавить те, що відбувається з рівнем безробіття і що відбувається із середнім заробітком, ніж кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі", - сказав Аттрілл з NAB.

«Очевидно, якщо ми зіткнемося з великим шоком у платіжних відомостях - великим сюрпризом зниження чи зростання - початкова реакція ринків залежатиме від цього».

Австралійський долар упав на 0,05% до $0,6599.

У Китаї офшорний юань зріс на 0,1% - до 7,1560 за долар.

Дані у четвер показали, що експорт країни у листопаді зріс уперше за шість місяців, хоча імпорт несподівано скоротився.

Занепокоєння щодо перспектив економічного зростання країни продовжує зростати, а настрої інвесторів все ще нестабільні на тлі нерівномірного відновлення після COVID-19 другої за величиною економіки світу.

Раніше цього тижня агентство Moody's попередило про зниження кредитного рейтингу Китаю, а на день пізніше погіршило прогноз щодо Гонконгу, Макао та низки китайських державних фірм і банків.

«Зниження агентством Moody's прогнозу рейтингу Китаю було мотивоване занепокоєнням щодо зростаючого рівня боргу Китаю та можливої необхідності надання допомоги місцевим державним підприємствам», - сказав Вільям Сінь, менеджер портфеля інструментів з фіксованою прибутковістю в M&G Investments, хоча він сказав, що цей крок «не був врахований». «Акцент китайських політиків на скороченні боргу багато років.