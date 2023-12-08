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Nasdaq різко виріс, оскільки Alphabet та AMD підживлюють ШІ зростання
07:43 08.12.2023 |
У четвер індекс Nasdaq різко зріс після того, як Alphabet та Advanced Micro Devices спровокували зростання капіталізації на тлі свіжого оптимізму щодо штучного інтелекту.
Акції Alphabet підскочили на 5,3%, оскільки аналітики вітали запуск новітньої моделі штучного інтелекту від материнської компанії Google, а акції AMD злетіли майже на 10% після того, як компанія підрахувала, що потенційний ринок для її чипів штучного інтелекту для центрів обробки даних може досягти $45 мільярдів цього року.
Акції інших важкоатлетів, пов'язаних з технологіями, також зросли: акції Nvidia та Meta Platforms зросли більш ніж на 2%, Amazon - на 1,6%, а Apple - на 1%.
Філадельфійський індекс напівпровідників підскочив на 2,8%, збільшивши приріст у 2023 році до 48%, багато в чому завдяки ставкам на майбутнє штучного інтелекту.
«Сьогодні відбувається ралі AMD та Google. На ринку спостерігається ефект зараження. Кожен хоче приєднатися до цього руху», - сказав Джей Хетфілд, генеральний директор Infrastructure Capital Management у Нью-Йорку.
"Ми знаходимося на цьому дивному ринку, на ринку команд, де в один день лідирують технології, а наступного дня лідирують вартість і широкий ринок".
Індекс S&P 500 неухильно зростав з кінця жовтня на очікуваннях, що Федеральна резервна система завершить кампанію підвищення процентних ставок і може почати зниження ставок у березні.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,80% і завершив сесію на позначці 4585,59 пункту, при цьому 1,8 акцій індексу додали на кожну впалу.
Найактуальнішими акціями в індексі S&P 500 були акції Tesla: протягом сесії акції на суму $25,7 млрд перейшли з рук в руки. Акції виросли на 1,37%.
Індекс Nasdaq Composite підскочив на 1,37% до 14 339,99 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,18% до 36 117,57 пунктів.
Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 11,2 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,8 мільярда акцій за попередні 20 сесій.
Трейдери майже повністю оцінили можливість збереження ставок ФРС без змін на засіданні наступного тижня.
Дані в четвер показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, збільшилася минулого тижня менше, ніж очікувалося, до 220 000 з урахуванням сезонних коливань за тиждень.
Звіт Міністерства праці про зайнятість, який вийде в п'ятницю, може натякнути на те, наскільки швидко економіка США пом'якшується, і може вплинути на очікування щодо того, коли ФРС, ймовірно, почне знижувати ставки. Очікується, що кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі збільшиться на 180 000 робочих місць минулого місяця після зростання на 150 000 у жовтні.
За даними CME FedWatch tool , ф'ючерси на процентні ставки передбачають майже 64% ймовірність зниження ставки вже в березні.
Обмежуючи зростання індексу Dow, акції Merck впали на 1,7% після того, як комбінація імунотерапії, розроблена виробником ліків, не вдалася у дослідженні раку легенів.
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