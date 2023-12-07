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Долар США слабко дешевшає до євро і фунта, єна зміцнюється на заявах глави Банку Японії
14:50 07.12.2023 |
Долар США слабшає до євро й фунта стерлінгів на торгах у четвер, різко дешевшає в парі з єною на заявах глави Банку Японії Кадзуо Уеда, сприйнятих трейдерами як натяк на швидку відмову японського ЦБ від політики від'ємних процентних ставок.
Курс долара за даними на 14:00 EET упав на 1,5% - до 145,08 єни проти 147,3 єни на закриття попередньої сесії.
Виступаючи в японському парламенті в четвер, Уеда заявив, що грошово-кредитна політика Банку Японії стане більш жорсткою з кінця поточного року й наступного року.
Трейдери не виключають, що керівництво японського ЦБ може відмовитися від від'ємних ставок уже на найближчому засіданні, яке відбудеться 18-19 грудня. Таку ймовірність у якийсь момент у четвер ринок оцінював у 45% проти 4% на початку тижня, зазначає Market Watch.
Пара євро/долар торгується на рівні $1,0771 порівняно з $1,0765 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара піднявся до $1,2571 проти $1,2559 за підсумками попередніх торгів.
Трейдери уникають відкривати великі позиції до публікації листопадового звіту про безробіття в США, запланованого на п'ятницю, зазначає Trading Economics. Аналітики в середньому очікують зростання кількості робочих місць в американській економіці на 180 тис. і збереження безробіття на рівні 3,9%.
Дані про зайнятість уважно відстежує Федеральна резервна система (ФРС), яка проведе останнє цього року засідання наступного тижня - 12-13 грудня.
О 15:30 EET у четвер буде оприлюднено щотижневі дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,28% під час торгів, ширший WSJ Dollar Index - 0,35%.
Пара долар/юань торгується на рівні 7,1347 юаня проти 7,1456 юаня напередодні.
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