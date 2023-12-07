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НБУ посилив довідковий курс гривні до 36,6714 грн/$1
12:53 07.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 7 грудня 2023 року.
|Показник
|06.12.2023
|06.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.6900
|36.6714
|-0.05
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 7 листопада - 36,6906 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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