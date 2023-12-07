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Європейські акції падають після недавнього ралі; економічні проблеми обтяжують

12:16 07.12.2023 |

Фінанси

 

Європейські акції в четвер взяли перепочинок після сильного зростання останнім часом, при цьому акції компаній сфери туризму та відпочинку лідирували у зниженні, оскільки інвестори, в очікуванні на публікацію ВВП єврозони, стали побоюватися економічного спаду після слабких даних щодо Німеччини.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 об 11:35 EET впав на 0,3% після досягнення в середу більш ніж чотиримісячного максимуму. Індекс знаходиться на шляху до четвертого щотижневого зростання поспіль. Німецький індекс DAX також знизився на 0,2% після досягнення нового рекордного максимуму на попередній сесії. «Це схоже на нестримну угоду, і ми можемо побачити невелику корекцію, враховуючи ралі, що надмірно затягнулася. Це в жодному разі не є поворотним моментом, оскільки ми ще маємо рухатися далі», - сказала Даніела Хаторн, старший ринковий аналітик Capital.com.

Свіжі дані показали, що промисловий сектор Німеччини зазнає труднощів, оскільки промислове виробництво Німеччини несподівано впало в жовтні, наступного дня після того, як промислові замовлення в найбільшій економіці ЄС також несподівано впали того ж місяця.

Крім того, дані показали, що промислове виробництво Італії у жовтні впало на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, що трохи менше, ніж очікувалося.

"У глибині душі у всіх на макроекономічному рівні існують деякі побоювання", - додав Хаторн.

Подорожі та відпочинок призвели до втрат у секторі, втративши 1,2%, після падіння на 3,3%-5,4% акцій International Consolidated Airlines Group, Air France-KLM та Lufthansa після того, як J.P. Morgan знизив рейтинг акцій авіакомпаній з "надлишкового" до "недостатнього".

Акції комунальних підприємств і продуктів харчування та напоїв зросли лише на 0,4% та 0,1% відповідно.

Первинні заявки на допомогу по безробіттю в США, які мають бути подані пізніше того ж дня, будуть відстежуватися після зростаючих свідчень слабкості ринку праці по всій Атлантиці.

Тим часом опитування Reuters показало, що ЄЦБ почне знижувати ставки в другому кварталі наступного року, раніше, ніж передбачалося раніше, оскільки економіка входить у коротку та неглибоку зимову рецесію.

Серед окремих акцій, акції Sanofi виросли на 1,5%, а потім пішли в мінус після того, як виробник ліків заявив, що має дюжину кандидатів на ліки з річним потенціалом продажів понад $1 мільярд у розробці.

Акції Games Workshop Group впали на 11% до нижньої точки індексу STOXX 600 після того, як виробник ігор повідомив про результати торгів за півроку.
За матеріалами: investing.com
 

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