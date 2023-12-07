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НБУ збільшує амплітуду коливань курсу - заступник голови
10:17 07.12.2023 |
Національний банк України (НБУ) з переходом до керованої гнучкості курсу з 3 жовтня спочатку фокусувався на мінімізації коливань, щоб дати учасникам ринку звикнути до нового режиму, проте потім почав збільшувати амплітуду допустимих коливань, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
"... зі звиканням учасників ринку до курсових коливань і за належних макрофінансових умов Нацбанк дозволяв усе більшу курсову волатильність. Наприклад, показник середньоквадратичного відхилення процентної зміни обмінного курсу зріс з 1,3% у жовтні до 3% в листопаді", - написав заступник голови центробанку в колонці в "Економічній правді".
Ніколайчук уточнив, що протягом 2016-2021 рр. цей показник коливань становив 6%.
Як свідчать дані на сайті регулятора, 6 і 7 грудня Нацбанк нехай незначно, але опустив курс гривні до нових історичних мінімумів - 36,6618 грн/$ і 36,6906 грн/$ відповідно.
Також, за словами заступника голови НБУ, з переходом на режим керованої гнучкості обсяг продажу на міжбанківському ринку без участі центробанку збільшився у 2,6 раза - з $37 млн грн у серпні-вересні цього року до $95 млн у листопаді.
Ніколайчук зазначив, що з поступовим пристосуванням ринку до нового курсового режиму регулятор поступово й надалі збільшуватиме амплітуду курсових коливань і посилюватиме роль обмінного курсу як засобу адаптації економіки до зовнішніх і внутрішніх шоків.
"На практиці це означає, що обсяг інтервенцій для задоволення структурного дефіциту визначатиметься з урахуванням сталості макроекономічного розвитку, інфляційних процесів, стану платіжного балансу та динаміки міжнародних резервів", - зазначив представник Нацбанку.
"Тобто, курс реагуватиме на зміну умов функціонування економіки, таким чином допомагаючи їй адаптуватися до цих змін. Це посилить стійкість нашої економіки та фінансової системи", - констатував Ніколайчук.
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