Ціни на золото стабілізувалися на тлі даних праці в США, в центрі уваги прогнози на зниження ставок

Ціни на золото практично не змінилися на азіатських торгах у четвер, оскільки трейдери причаїлися в очікуванні нових сигналів про охолодження ринку праці в США, тоді як увага також залишалася на тому, коли Федеральна резервна система планує розпочати зниження процентних ставок.

Жовтий метал, зважаючи на все, встановився в торговому діапазоні між $2020 і $2050 за унцію після нетривалого стрибка до рекордного максимуму вище $2100 на початку тижня.

Низка різних факторів стимулювала ралі золота, оскільки, здавалося б, миролюбні сигнали голови ФРС Джерома Пауелла посилили очікування того, що ФРС знизить ставки вже у березні 2024 року.

Проте минулого тижня ринки зменшили ці очікування, особливо на тлі деяких ознак стійкості економіки США.

Зростання попиту на безпечні притулки після нападу на американські судна в Червоному морі також сприяло зростанню цін на золото, хоча відсутність будь-якої ескалації на Близькому Сході призвела до послаблення напруженості на ринках.

Спотове золото стабілізувалося на рівні $2026,30 за унцію, у той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в лютому впали на 0,2% до $2043,05 за унцію о 07:24 EET.

Трейдери тепер були зосереджені виключно на даних із зайнятості у несільськогосподарському секторі за листопад, які мають вийти у п'ятницю, у пошуках нових сигналів на ринку праці.

Дані про вакансії та заробітну плату, опубліковані раніше цього тижня, сигналізували про деяке охолодження на ринку праці США. Але ринки чекали на остаточні сигнали від даних щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі.

Дані також очікуються на тлі зростаючої невизначеності щодо термінів зниження процентних ставок ФРС. Хоча очікується, що центральний банк збереже ставки наступного тижня, ринки не були впевнені, коли він зможе почати пом'якшувати політику.

Досі представники ФРС не виявляли особливої схильності до зниження відсоткових ставок, а Пауелл нещодавно підтвердив свою позицію «вище у довгостроковій перспективі». Але трейдери роблять ставку на те, що подальше охолодження інфляції та ринку праці призведе до того, що ФРС змінить свій тон у найближчі місяці.

Очікується, що золото виграє від будь-яких сигналів менш агресивної політики ФРС та охолодження ринку праці. Жовтий метал впевнено утримує рівень 2000 доларів з кінця листопада, що може віщувати подальше зміцнення в найближчі тижні.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли у четвер, відновившись після триденного падіння, оскільки дані показали, що імпорт червоного металу до Китаю зріс до дворічного максимуму.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, зросли на 0,7% до $3,7568 за фунт.

Імпорт міді до Китаю підскочив на 10,1% у листопаді до 550 566 метричних тонн - найвищого рівня з грудня 2021 року. Дані показали, що попит на мідь у Китаї залишається стійким, навіть попри уповільнення інших аспектів економіки.

Загальний імпорт Китаю несподівано скоротився у листопаді, тоді як експорт зріс уперше за шість місяців.