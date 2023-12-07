Долар стабільний, євро близький до тритижневого мінімуму, оскільки сподівання на зниження ставок зростають

У четвер євро впав майже до тритижневого мінімуму, оскільки трейдери посилили ставки на те, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) почне знижувати ставки з березня наступного року, тоді як долар залишався стабільним напередодні важливих даних із заробітної плати.

Євро виріс на 0,05% до $1,0767, але залишився поблизу мінімуму $1,07595, якого він досяг у середу. Єдина валюта впала цього тижня на 1% і перебуває на шляху до самого різкого тижневого падіння з травня.

Трейдери роблять ставку на те, що ймовірність того, що ЄЦБ зменшить процентні ставки на березневому засіданні, становить близько 85%, а до кінця наступного року заплановано пом'якшення майже на 150 базисних пунктів.

Питання про зниження ставки може виникнути у 2024 році, заявив член ЄЦБ та голова Банку Франції Франсуа Віллерой де Гальо в інтерв'ю французькій газеті, опублікованому в середу.

Віллерой сказав La Depeche du Midi, що "дефляція відбувається швидше, ніж ми думали".

ЄЦБ встановить процентні ставки у наступний четвер і майже напевно залишить їх на поточному рекордному рівні в 4%. Федеральна резервна система та Банк Англії також, ймовірно, збережуть ставки на стабільному рівні наступної середи та четверга відповідно.

Долар зміцнився цього місяця після падіння на 3% у листопаді, оскільки трейдери збільшують прогнози на зниження ставок для інших центральних банків.

Індекс долара, який вимірює курс долара США до шести конкурентів, практично не змінився і склав 104,12, піднявшись на 0,17% за ніч. Цього тижня індекс зріс на 0,9%, очікуючи найсильнішого тижневого результату з липня.

Дані в середу показали, що кількість робочих місць у приватному секторі США у листопаді зросла менше, ніж очікувалося, що є ще однією ознакою того, що ринок праці поступово охолоджується.

Увага інвесторів буде зосереджена на п'ятничних даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі, щоб отримати більш чітку картину ринку праці.

"Різні статистичні дані щодо ринку праці свідчать про те, що ринок праці в США повільно слабшає", - сказала Керол Конг, валютний стратег банку Commonwealth Bank of Australia.

«На наш погляд, різке ослаблення ринку праці необхідне для того, щоб фінансові ринки могли передбачити рецесію в США, на яку ми давно очікували».

Нещодавня серія слабких економічних даних, а також коментарі представників Федеральної резервної системи США посилили очікування того, що центральний банк знаходиться в кінці циклу підвищення ставок і почне знижувати ставки вже в березні.

За даними CME FedWatch tool, ринки оцінюють ймовірність зниження ставки в березні в 60% порівняно з 50% тижнем раніше. Вони очікують на скорочення ставок ФРС на 125 базисних пунктів наступного року.

Проте аналітики попереджають, що ринки надто агресивно оцінюють зниження ставок наступного року.

"Ринок надто агресивно налаштований на зниження ставок ФРС у 2024 році, і тому ми очікуємо, що корекція цих цін призведе до зміцнення долара США", - сказав Девід Форрестер, валютний стратег Credit Agricole CIB.

Тим часом Банк Канади в середу зберіг ключову ставку овернайт на рівні 5% і, на відміну від своїх конкурентів, залишив двері відчиненими для нового підвищення, заявивши, що він все ще стурбований інфляцією, визнаючи при цьому економічний спад і загальне зниження цін.

Канадський долар піднявся на 0,01% до долара США до 1,36 за долар.

В інших країнах японська єна зміцнилася на 0,16% - до 147,07 за долар. Офшорний китайський юань подешевшав на 0,02% - до $7,1717 за долар. Австралійський долар додав 0,03% до $0,655.