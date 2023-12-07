Волл-стріт закрилася зниженням, оскільки інвестори зважують свіжі дані щодо зайнятості

Американські фондові індекси в середу закрилися зниженням, спричиненим падінням акцій компаній-гігантів та енергетичних компаній, оскільки ознаки охолодження ринку робочих місць зміцнили очікування того, що Федеральна резервна система може почати знижувати відсоткові ставки на початку наступного року.

Звіт ADP про національну зайнятість показав, що кількість робочих місць у приватному секторі збільшилася на 103 000 у листопаді, що нижче за очікування економістів у 130 000. Це стало новим свідченням слабкості ринку праці, наступного дня після новин про скорочення кількості вакансій у жовтні.

Останні дані щодо зайнятості посилили очікування того, що кампанія ФРС щодо підвищення ставок охолоджує економіку.

"На даний момент це відповідає загальній траєкторії уповільнення зростання кількості робочих місць, і поки це не проблема, тому що економіка все ще працює", - сказав Білл Мерц, керівник відділу досліджень ринків капіталу в США. Bank Wealth Management у Міннеаполісі.

«Що турбуватиме, то це те, що ця тенденція збережеться надто довго і обернеться великою втратою робочих місць».

Зниження акцій енергетичних компаній чинило тиск на основні індекси: ціни на нафту впали на 4%, оскільки більше, ніж очікувалося, зростання запасів бензину в США посилило побоювання з приводу попиту на пальне.

З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім знизилися, на чолі з енергетикою (на 1,64%), за якою були втрати в інформаційних технологіях (0,93%).

Акції Nvidia впали на 2,3%, а акції Microsoft та Amazon втратили понад 1%.

У той час як індекс S&P 500 завершився зниженням, кількість акцій індексу, що ростуть, перевищила кількість падаючих у співвідношенні 1,3 до одного.

У п'ятницю більш повний звіт із зайнятості у несільськогосподарському секторі за листопад внесе більше ясності у стан ринку праці.

Інвестори очікують, що ФРС збереже процентні ставки на своєму засіданні наступного тижня і, можливо, почне знижувати ставки у березні.

Незначна більшість економістів, які брали участь в опитуванні Reuters, заявили, що, на їхню думку, ФРС залишить ставки без змін принаймні до липня, тобто пізніше, ніж передбачалося раніше.

Оптимізм з приводу зниження ставок допоміг S&P 500 піднятися майже на 9% у листопаді, а зараз індекс опустився приблизно на 9% нижче за свій рекордний максимум закриття в грудні 2021 року.

Індекс S&P 500 знизився на 0,39% і закрився на позначці 4549,34 пунктів.

Індекс Nasdaq Composite впав на 0,58% - до 14 146,71, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,19% - до 36 054,43.

Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 11,3 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,7 мільярда акцій за попередні 20 сесій.

Акції Plug Power впали на 5,9% після того, як Morgan Stanley знизив рейтинг компанії з виробництва водневих паливних елементів до "недостатньої" з "рівної ваги".

Акції тютюнових гігантів Altria Group та Philip Morris International впали на 2,8% та 1,6% відповідно після того, як британський аналог British American Tobacco заявив, що втратить $31,5 млрд через зниження вартості деяких американських брендів сигарет.

Акції Campbell Soup зросли на 7,1% після того, як продавець продуктів харчування перевершив очікування квартального прибутку, чому сприяли вищі ціни на упаковані обіди та закуски.

Індекс S&P 500 досяг 29 нових максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 99 нових максимумів та 93 нових мінімуму.