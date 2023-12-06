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АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України знижуються четвертий місяць поспіль

 

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38,79 млрд.

Як повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ), у листопаді вони знизилися на 0,5% або на $0,18 млрд через інтервенції НБУ для підтримки курсової стійкості та боргові виплати країни.

Зокрема, Національний банк продав на валютному ринку за місяць $2,46 млрд, а викупив до резервів - лише $3,7 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив $2,45 млрд, зменшившись у 1,4 раза порівняно з жовтнем.

Крім того, уряд України у листопаді витратив на обслуговування та погашення державного боргу $109,2 млн , з яких $38,6 млн - борг перед ЄІБ, $30,9 млн - борг перед Світовим банком, $30,8 млн - борг перед ЄБРР, решта - борг перед іншими міжнародними кредиторами. Ще $250,3 млн Україна сплатила Міжнародному валютному фонду.

Водночас на валютні рахунки уряду в Національному банку за місяць надійшло $2,33 млрд. Із цієї суми:

* $1,64 млрд - макрофінансова допомога від ЄС;
* $403,8 млн - від Світового банку, в тому числі $400,0 млн під гарантію Великої Британії;
* $286,9 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Крім того, у листопаді внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів вона збільшилася на $283,8 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту", - зазначають у НБУ.

Як повідомлялося, станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили $38,97 млрд, що на 1,9% або майже $740 млн менше, ніж на початку жовтня.

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2023 року становили $39,71 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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