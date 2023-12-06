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Нацкомісія виявила ще 17 підозрілих інвестиційних проєктів
17:11 06.12.2023 |
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 17 кейсів.
Як повідомляє пресслужба регулятора, інвестування в ці проєкти загрожує втратою коштів.
Зокрема, до переліку сумнівних інвестрпроєктів внесли:
* MTHUB - https://mthub.io/ru/
* OTX Forex - https://otxforex.com/
* FXCC Trades - https://fxcc-trades.com/
* FXPIG - https://fxpig.com/
* ERRANTE - https://errante.com/ru/
* PU Prime - https://ru.puprime.com/
* Gerco Capitals (використовує назву компанії, що регулюється FCA) - https://gerco-capitals.com/
* HYPERION FINANCIAL MANAGEMENT / HFM (використовує назву компанії, що регулюється FCA) - https://hfm-traders.com/
* PerfectFXOptionLive - https://www.perfectfxoptionlive.com/
* Premium Invest Club - https://www.premiuminvestclub.com/en/Main.html/
* GLOBALEQUITY FIN.NET - https://globalequityfin.net/
* ULTIMATE FX WORLD / ULTIMATEFXWORLD - https://ultimatefxworld.com/
* RIGHTFX TRADING - https://www.rightfxtrading.com/
* LITEGROWTH - https://litegrowth.ltd/
* Multibankfx - https://multibankfx.com/ru/
* ATOMPIX - https://atompix.com/ru/
* FxGlory - https://fxglory.com/
За даними НКЦПФР, загалом в перелік сумнівних включено вже понад 200 інвестпроектів.
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