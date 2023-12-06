Нацкомісія виявила ще 17 підозрілих інвестиційних проєктів

Станом на 1 грудня 2023 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $38,79 млрд. У листопаді вони знизилися на 0,5% або на $0,18 млрд через інтервенції НБУ для підтримки курсової стійкості та боргові виплати країни.