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Долар дорожчає до євро, єни та фунта стерлінгів
14:37 06.12.2023 |
Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), стабільний, ширший WSJ Dollar Index додає 0,04%.
Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,0780 порівняно з $1,0800 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара опустився до $1,2587 проти $1,2597 за підсумками попередніх торгів.
У середу трейдери чекають на дані галузевої організації ADP про кількість робочих місць у приватному секторі США в листопаді, які буде оприлюднено о 15:15 EET Експерти, опитані Trading Economics, у середньому очікують збільшення кількості робочих місць минулого місяця на 130 тис. (113 тис. у жовтні).
У п'ятницю Мінпраці США оприлюднить власний звіт щодо ринку праці за листопад. Аналітики в середньому очікують зростання кількості робочих місць в американській економіці на 180 тис. і збереження безробіття на рівні 3,9%.
Статдані, оприлюднені у вівторок, підтвердили спад активності на ринку праці: кількість відкритих вакансій у країні в жовтні впала до мінімуму з березня 2021 року.
Дані про зайнятість уважно відстежує Федеральна резервна система (ФРС), яка проведе останнє цього року засідання наступного тижня - 12-13 грудня.
Курс долара в парі з єною за даними на 14:00 кч становить 147,37 єни проти 147,15 єни напередодні.
Банк Японії зможе плавно відмовитися від монетарного стимулювання, щойно інфляція закріпиться на цільовому рівні в 2%, заявив у середу заступник голови правління ЦБ Ріодзо Хіміно. Він зазначив при цьому, що наразі центробанку необхідно зберігати м'яку політику.
Долар торгується на рівні 7,1456 юаня проти 7,1466 юаня напередодні.
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