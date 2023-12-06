Долар дорожчає до євро, єни та фунта стерлінгів

Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у середу.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), стабільний, ширший WSJ Dollar Index додає 0,04%.

Пара євро/долар за даними на 14:00 EET торгується на рівні $1,0780 порівняно з $1,0800 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до $1,2587 проти $1,2597 за підсумками попередніх торгів.

У середу трейдери чекають на дані галузевої організації ADP про кількість робочих місць у приватному секторі США в листопаді, які буде оприлюднено о 15:15 EET Експерти, опитані Trading Economics, у середньому очікують збільшення кількості робочих місць минулого місяця на 130 тис. (113 тис. у жовтні).

У п'ятницю Мінпраці США оприлюднить власний звіт щодо ринку праці за листопад. Аналітики в середньому очікують зростання кількості робочих місць в американській економіці на 180 тис. і збереження безробіття на рівні 3,9%.

Статдані, оприлюднені у вівторок, підтвердили спад активності на ринку праці: кількість відкритих вакансій у країні в жовтні впала до мінімуму з березня 2021 року.

Дані про зайнятість уважно відстежує Федеральна резервна система (ФРС), яка проведе останнє цього року засідання наступного тижня - 12-13 грудня.

Курс долара в парі з єною за даними на 14:00 кч становить 147,37 єни проти 147,15 єни напередодні.

Банк Японії зможе плавно відмовитися від монетарного стимулювання, щойно інфляція закріпиться на цільовому рівні в 2%, заявив у середу заступник голови правління ЦБ Ріодзо Хіміно. Він зазначив при цьому, що наразі центробанку необхідно зберігати м'яку політику.

Долар торгується на рівні 7,1456 юаня проти 7,1466 юаня напередодні.

