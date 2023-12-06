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НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,69 грн/$1
12:46 06.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 6 грудня 2023 року.
|Показник
|05.12.2023
|06.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.6343
|36.6900
|0.15
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 6 листопада - 36,6618 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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