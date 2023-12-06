Європейські акції зростають; Виробничі замовлення в Німеччині різко впали

У середу європейські фондові ринки торгувалися з підвищенням, чому сприяла впевненість, що відновилася, в тому, що цикл посилення ставок найбільшими центральними банками досяг свого піку.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1% .

Економічні дані останніх років вказують на ймовірну рецесію в єврозоні в останньому кварталі року, але це посилило оптимізм інвесторів з приводу того, що Європейський центральний банк завершив серію підвищення процентних ставок, що тривала.

Дані, опубліковані в середу, показали, що виробничі замовлення в Німеччині в жовтні впали на 3,7% порівняно з попереднім місяцем, що є різким падінням порівняно з переглянутим зростанням на 0,7% попереднього місяця.

Роздрібні продажі в Європі мають вийти пізніше в ході сесії, і очікується, що у жовтні вони зростуть на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, що є річним падінням на 1,1%, оскільки споживачі продовжують боротися із поєднанням високих процентних ставок та цін.

Керівник ЄЦБ Ізабель Шнабель, відомий «яструб», раніше цього тижня припустила, що подальше посилення монетарної політики «скоріше малоймовірне», посиливши відчуття того, що основні центральні банки перестали підвищувати ставки.

Певна «голубина» позиція також виявилася в коментарях чиновників ФРС, зокрема голови ФРС Джерома Пауелла наприкінці минулого тижня, тоді як Банк Канади, ймовірно, доповнить цю версію, залишивши відсоткові ставки без змін на своєму засіданні щодо політики, яке відбудеться сьогодні.

Що стосується корпоративних новин, акції Tui AG NA зросли більш ніж на 6% після того, як туристичний гігант заявив, що очікує зростання операційного прибутку на 25% цього року після того, як у 2023 році прибуток виріс на тлі високого попиту, а також оголосила про потенційне зростання операційного прибутку в 2023 році.