Ціни на золото ще більше відкочуються від рекордних максимумів; Скорочення ФРС у центрі уваги

Ціни на золото трохи змінилися на азіатських торгах у середу після різкого падіння з рекордних максимумів цього тижня, і трейдери тепер шукають більше сигналів про те, коли Федеральна резервна система почне знижувати відсоткові ставки.

М'якіші, ніж очікувалося, дані з вакансій JOLT за жовтень породили деякі надії на охолодження ринку праці. Але основна увага, як і раніше, зосереджена на майбутніх показниках зайнятості в несільськогосподарському секторі за листопад, які мають бути оприлюднені цієї п'ятниці.

Жовтий метал розпочав тиждень із рекордних максимумів у $2100 за унцію, чому сприяли, здавалося б, менш агресивні коментарі голови ФРС Джерома Пауелла, а також зростання попиту на безпечні притулки після різкого зростання напруженості на Близькому Сході.

Але потім він різко відступив від рекордних піків, оскільки невизначеність щодо ФРС допомогла долару частково відновити втрачені позиції. Ціни на золото все ще торгувалися значно вищими за рівень $2000 за унцію.

О 07:08 EET спотове золото зросло на 0,1% до $2021,61 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, зросли на 0,1% до $2039,00 за унцію.

Хоча інвестори були переконані, що ФРС більше не підвищуватиме процентні ставки, вони, як і раніше, не впевнені в тому, коли саме центральний банк планує розпочати зниження ставок.

Ціни на ф'ючерси на федеральні фонди показують, що трейдери оцінюють можливість того, що ФРС почне знижувати ставки вже в березні 2024 року, більш ніж у 50%. Ф'ючерси також вказують на ймовірність понад 90%, що ФРС у грудні збереже ставки без змін.

Але центральний банк не дав таких сигналів і заявив, що ставки будуть залишатися високими протягом тривалого часу, якщо не відбудеться подальшого різкого зниження інфляції. Інфляція у США, як і раніше, значно перевищує річний цільовий показник ФРС у 2%, тоді як ринок праці залишається відносно сильним.

Економіка США у третьому кварталі також залишалася загалом стійкою на тлі стабільних споживчих витрат.

Невизначеність щодо планів ФРС стосовно зниження ставок робила подальше зростання золота дещо сумнівним, враховуючи, що високі відсоткові ставки підвищують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал.

Але ознаки погіршення економічних умов у всьому світі, особливо в Китаї та єврозоні, все ще можуть призвести до притоку певної кількості безпечних активів у золото.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли в середу, відновившись після дводенного падіння, викликаного побоюваннями з приводу найбільшого імпортера Китаю.

Ф'ючерси на мідь із терміном дії в березні зросли на 0,6% до $3,8068 за унцію після втрати майже 4% за останні дві сесії.

Занепокоєння з приводу Китаю зросло цього тижня після того, як рейтингове агентство Moody's відзначило потенційне зниження кредитного рейтингу країни, пославшись на ризики, пов'язані зі спадом на ринку нерухомості, а також на відсутність чіткої політичної підтримки з боку Пекіна.

Це попередження у поєднанні з ознаками економічної слабкості, що зберігається в Китаї, посилило побоювання з приводу зниження попиту на мідь у 2024 році.