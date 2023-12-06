Азіатські акції зростають, оскільки сподівання на зниження ставок ФРС компенсують побоювання щодо Китаю

Більшість азіатських акцій у середу зросли, оскільки слабкі показники ринку праці в США посилили ставки на те, що Федеральна резервна система має обмежені можливості для підтримки високих процентних ставок, що допомагає інвесторам не звертати уваги на попередження про економіку Китаю.

Дані JOLT показали, що кількість вакансій у жовтні скоротилася більше, ніж очікувалося, що вказує на деяке охолодження ринку праці. Ці дані стимулювали зростання ставок на березневе зниження ставок ФРС, при цьому трейдери тепер оцінюють майже 54% ймовірність зниження на 25 базисних пунктів.

Прибутковість казначейських облігацій США також впала після публікації даних, що сприятливо позначилося на акціях світових технологічних компаній. Дані JOLT з'явилися лише за кілька днів до ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі за листопад, які мають у п'ятницю дати більш чіткі сигнали про стан ринку праці .

Японський індекс Nikkei 225 виявився одним із найкращих в Азії, піднявшись на 1,7% завдяки значному зростанню акцій виробничих та технологічних компаній. Індекс перервав триденне падіння, оскільки зміцнення єни чинило тиск на акції, орієнтовані на експорт.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 1,4%, незважаючи на те, що дані показали, що в третьому кварталі економіка країни зросла менше, ніж очікувалося. Однак дані показали, що деякі аспекти економіки, особливо внутрішній попит та витрати, залишалися стійкими, що допомогло компенсувати надмірне зниження експорту.

Південнокорейський KOSPI додав 0,5%. Акції медіагрупи YG Entertainment Inc зросли більш ніж на 20% після того, як вона повідомила про підписання продовженого контракту з усіма чотирма учасницями шалено популярного жіночого гурту Blackpink.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite трохи зросли в середу, тоді як зміцнення акцій технологічних компаній допомогло підняти гонконгський індекс Hang Seng приблизно на 0,6%.

Але всі три індекси зазнали різких втрат з початку року і цього року значно відстали від своїх азіатських аналогів.

Настроям по відношенню до найбільшої економіки Азії було завдано нового удару у вівторок після того, як рейтингове агентство Moody's знизило свій прогноз щодо кредитів Китаю до негативного і відзначило зростання економічних ризиків через обвал ринку нерухомості і відсутність чіткої політичної підтримки з боку Пекіна.

Нещодавні дані щодо індексу менеджерів із закупівель у Китаї також показали, що ділова активність залишається під тиском. В даний час основна увага приділяється торговим даним країни, які вийдуть у четвер, щоб отримати більше інформації про економіку.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказують на сильне відкриття, індекс продовжить зростання після закриття на рекордно високому рівні протягом двох сесій поспіль. Тепер Nifty мала 21 000 очок.

Останнє ралі індійських акцій було викликано тим, що правляча партія БДП здобула перемогу на трьох найважливіших виборах у штатах, що підготувало її до ймовірного переобрання на загальних виборах 2024 року. Інвестори загалом вітали політику пріоритету бізнесу, яку проводить БДП за майже 10 років її правління.

В результаті ралі загальна вартість фондового ринку Індії перевищила 4 трильйони доларів, внаслідок чого п'ятий за величиною фондовий ринок у світі опинився в межах досяжности, четвертого за розмірами, ринку Гонконгу.

Настрої щодо Індії також посилилися завдяки сильнішим, ніж очікувалося, даним ВВП за третій квартал, який показав, що сама хутко зростаюча велика економіка світу, здебільшого уникла спаду в глобальних економічних умовах.