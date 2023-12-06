Долар стабільний, оскільки трейдери зважують дані з ринку праці та прогноз за ставками

У середу долар перебуває поблизу двотижневого максимуму по відношенню до кошика валют, оскільки інвестори оцінили економічні дані США, які показали охолодження ринку праці, водночас роблячи ставку на те, що Федеральна резервна система знизить ставки наступного року.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США до шести конкурентів, зріс на 0,019% до 103,99, піднявшись на 0,3% за ніч. Цього місяця індекс зріс на 0,5% після падіння на 3% у листопаді, що стало самим різким місячним падінням за рік.

Дані у вівторок показали, що кількість вакансій у США в жовтні впала до більш ніж 2,5-річного мінімуму, що є найсильнішою ознакою того, що вищі відсоткові ставки знижують попит на робочу силу. Дані також показали, що у жовтні на кожного безробітного припадало 1,34 вакансії, що є найнижчим показником із серпня 2021 року.

Тепер основну увагу буде перенесено на п'ятничний випуск листопадового звіту про зайнятість, який дасть уявлення про силу економіки напередодні засідання ФРС з питань політики, яке відбудеться наступного тижня.

«Основною подією цього тижня є дані із заробітної плати (звіт)», - сказав валютний стратег OCBC Крістофер Вонг, додавши, що несподіваний спад може призвести до зупинення відновлення долара.

Чиновники ФРС зараз перебувають у мовчанні перед засіданням центрального банку США 12-13 грудня, на якому основну увагу приділять оновленим прогнозам того, якими вони бачать ставки у 2024 році.

За даними CME FedWatch tool, трейдери оцінили ймовірність того, що ФРС залишиться незмінною наступного тижня, в 99,7%, але ймовірність зниження ставок центральним банком у березні - 56%.

Аналітики ANZ прогнозують, що умови для того, щоб ФРС почала знижувати відсоткові ставки, виникнуть приблизно в середині 2024 року, але попередили, що голові ФРС Джерому Пауелл доведеться зберегти яструбиний прогноз під час переходу до зниження зростання та інфляції.

Згідно з опитуванням Reuters, проведеним серед валютних стратегів, широко очікуване зниження ставок у 2024 році призведе до того, що долар послабить контроль над іншими валютами G10 наступного року, що погіршить перспективи долара.

Тим часом євро торгувався на рівні $1,0795, впавши у вівторок до тритижневого мінімуму в $1,07785.

Інвестори вважають, що Європейський центральний банк може провести перше зниження ставок у березні. Інфляція в єврозоні знизилася швидше, ніж очікувалося, про що свідчать дані про споживчі ціни минулого четверга.

Останній раз фунт стерлінгів торгувався на рівні 1,2601 дол., піднявшись на 0,06% за день. Японська єна зміцнилася на 0,03% - до 147,12 за долар.

Офшорний китайський юань подешевшав на 0,09% до долара США до $7,1657 за долар. Рейтингова агенція Moody's у вівторок знизила кредитний прогноз Китаю до «негативного».

Щодо криптовалют, біткойн піднявся вище 44 000 доларів США - найвищого рівня з квітня 2022 року - і востаннє перебував на позначці 43 995 доларів США.

Найбільша у світі криптовалюта цього року виросла на 150%, частково завдяки оптимізму з приводу того, що регулятор США незабаром схвалить біржові спотові біткойн-фонди.