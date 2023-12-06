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Індекси Волл-стріт закрилася неоднозначно після того, як кількість вакансій натякнула на охолодження економіки

07:52 06.12.2023 |

Фінанси

 

У вівторок Волл-стріт закрилася різноспрямовано після того, як нові дані щодо зайнятості підтвердили ставки на те, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки вже в березні.

Найцінніші компанії Уолл-стріт зросли, оскільки дохідність казначейських облігацій впала до багатомісячного мінімуму. Акції Nvidia та Apple зросли більш ніж на 2%, а акції Amazon.com та Tesla - більш ніж на 1%.

Більшість галузевих індексів S&P 500 закрилися зниженням після того, як дані показали, що кількість вакансій у США впала у жовтні до найнижчого рівня з початку 2021 року, що вказує на ослаблення ринку праці.

"Оскільки відсоткові ставки зростають і попит сповільнюється, компанії скорочують кількість вакансій, чого, по суті, і хоче ФРС", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research у Нью-Йорку.

"ФРС, ймовірно, перестала підвищувати ставки, і єдине невирішене питання - коли вони почнуть знижуватися", - сказав Стовалл.

Інший звіт показав, що активність у секторі послуг США зросла у листопаді.

Індекс S&P 500 знизився на 0,06% і завершив сесію на позначці 4567,18 пунктів.

Індекс Nasdaq додав 0,31% до 14 229,91 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,22% до 36 124,56 пунктів.

Індекс Russell 2000 компаній із малою капіталізацією впав на 1,4%, завершивши чотириденну серію перемог.

Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 11,9 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,6 млрд акцій за попередні 20 сесій.

З 11 галузевих індексів S&P 500 вісім знизилися, в першу чергу енергетика (на 1,7%), за якою були матеріали, які втратили 1,37%.

Торги акціями у США цього тижня були нерівномірними після того, як у листопаді індекс S&P 500 зріс майже на 9%. У п'ятницю індекс досяг чотиримісячного внутрішньоденного максимуму.

Інвестори фондового ринку загалом очікують, що ФРС збереже ставки без змін на своєму засіданні наступного тижня. Згідно з CME FedWatch tool, ф'ючерси на процентні ставки також передбачають 65% ймовірність зниження ставки на березневому засіданні ФРС.

У п'ятницю більш повний звіт із зайнятості у несільськогосподарському секторі за листопад внесе більше ясності у стан ринку праці.

Світові ринки будуть схильні до більшої волатильності в 2024 році, оскільки ФРС знижує базові відсоткові ставки менше разів, ніж закладають ф'ючерсні ринки, прогнозують стратеги BlackRock Investment Institute.

Акції Take-Two Interactive Software впали на 0,5% після трейлера останьої частини франшизи відеоігор Grand Theft Auto.

Акції CVS Health підскочили на 3,7% після прогнозу виручки в 2024 році вище за оцінки Волл-стріт, оскільки страхова компанія розраховує отримати вигоду від свого розширення у сфері медичних послуг.

Акції, що падають, в індексі S&P 500 перевищували число зростаючих у співвідношенні 4,5 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 15 нових максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 83 нових максимуми та 69 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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