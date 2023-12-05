Мінфін на аукціонах ОВДП 5 грудня залучив до держбюджету 8,5 млрд грн, $95,6 млн

Міністерство фінансів України 5 грудня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 12 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 2,581 млрд грн під 16,92% з погашенням через 1 рік; 3,034 млрд грн під 17,58% з погашенням через 1,8 років та 2,846 млрд грн під 18,6% з погашенням через 3,2 роки.

Міністерство також запропонувало доларові ОВДП: 96 млн дол. під 4,6% річних з погашенням через 1 рік.





Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону 190* 191* 192 Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000229470 Дорозміщення UA4000229116 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 3000000 3000000 4000000 Дата розміщення 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023 Дата оплати за придбані облігації 06.12.2023 06.12.2023 06.12.2023 Дата оплати відсотків 17.04.2024 28.02.2024 Дата оплати відсотків 16.10.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 16.04.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 15.10.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію - 89.00 94.35 Номінальний рівень дохідності, % 16.92 17.80 18.87 Термін обігу (днів) 350 679 1176 Дата погашення 20.11.2024 15.10.2025 24.02.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6529782000 2955200000 2694164000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3000000000 2955200000 2694164000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3000000000 8955200000 12932322000 Кількість поданих заявок, шт. 27 13 17 Кількість задоволених заявок, шт. 16 13 17 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.09 17.60 18.60 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.92 17.50 18.50 Встановлена дохідність, % 16.92 17.60 18.60 Середньозважена дохідність, % 16.92 17.58 18.60 Надходження до бюджету 2581200000.00 3033659760.43 2845611863.03

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону 193* Код випуску облігацій Дорозмыщення UA4000229272 (ном в іноз валюті США) Номінальна вартість 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 100000 Дата розміщення 05.12.2023 Дата оплати за придбані облігації 06.12.2023 Розмір купонного платежу на одну облігацію - Номінальний рівень дохідності, % 4.66 Термін обігу (днів) 344 Дата погашення 14.11.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 178757000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 100000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 300000000 Кількість поданих заявок, шт. 82 Кількість задоволених заявок, шт. 74 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.70 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.45 Встановлена дохідність, % 4.66 Середньозважена дохідність, % 4.60 Надходження до бюджету 95856025.93

Дані: Мінфін України

* - військові облігації