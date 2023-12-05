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Мінфін на аукціонах ОВДП 5 грудня залучив до держбюджету 8,5 млрд грн, $95,6 млн

20:01 05.12.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 5 грудня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 12 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 2,581 млрд грн під 16,92% з погашенням через 1 рік; 3,034 млрд грн під 17,58% з погашенням через 1,8 років та 2,846 млрд грн під 18,6% з погашенням через 3,2 роки.

Міністерство також запропонувало доларові ОВДП: 96 млн дол. під 4,6% річних з погашенням через 1 рік.


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону190*191*192
Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000229470Дорозміщення

UA4000229116

Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3000000 3000000 4000000
Дата розміщення 05.12.2023 05.12.2023 05.12.2023
Дата оплати за придбані облігації 06.12.2023 06.12.2023 06.12.2023
Дата оплати відсотків  17.04.2024 28.02.2024
Дата оплати відсотків  16.10.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків  16.04.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків  15.10.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків   25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію - 89.00 94.35
Номінальний рівень дохідності, % 16.92 17.80 18.87
Термін обігу (днів) 350 679 1176
Дата погашення 20.11.2024 15.10.2025 24.02.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6529782000 2955200000 2694164000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3000000000 2955200000 2694164000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3000000000 8955200000 12932322000
Кількість поданих заявок, шт. 27 13 17
Кількість задоволених заявок, шт. 16 13 17
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.09 17.60 18.60
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.92 17.50 18.50
Встановлена дохідність, % 16.92 17.60 18.60
Середньозважена дохідність, % 16.92 17.58 18.60
Надходження до бюджету 2581200000.00 3033659760.43 2845611863.03

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті

Номер аукціону193*
Код випуску облігацій Дорозмыщення UA4000229272

 (ном в іноз валюті США)

Номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 100000
Дата розміщення 05.12.2023
Дата оплати за придбані облігації 06.12.2023
Розмір купонного платежу на одну облігацію -
Номінальний рівень дохідності, % 4.66
Термін обігу (днів) 344
Дата погашення 14.11.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 178757000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 100000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 300000000
Кількість поданих заявок, шт. 82
Кількість задоволених заявок, шт. 74
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.70
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.45
Встановлена дохідність, % 4.66
Середньозважена дохідність, % 4.60
Надходження до бюджету 95856025.93

Дані: Мінфін України

* - військові облігації
 

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