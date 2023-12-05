Мінфін на аукціонах ОВДП 5 грудня залучив до держбюджету 8,5 млрд грн, $95,6 млн

Міністерство фінансів України 5 грудня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 12 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 2,581 млрд грн під 16,92% з погашенням через 1 рік; 3,034 млрд грн під 17,58% з погашенням через 1,8 років та 2,846 млрд грн під 18,6% з погашенням через 3,2 роки.
Міністерство також запропонувало доларові ОВДП: 96 млн дол. під 4,6% річних з погашенням через 1 рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|190*
|191*
|192
|Код випуску облігацій
|Первинне розміщення UA4000229470
|Дорозміщення
UA4000229116
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3000000
| 3000000
| 4000000
| Дата розміщення
| 05.12.2023
| 05.12.2023
| 05.12.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 06.12.2023
| 06.12.2023
| 06.12.2023
| Дата оплати відсотків
|
| 17.04.2024
| 28.02.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 16.10.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 16.04.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 15.10.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.02.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| 89.00
| 94.35
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.92
| 17.80
| 18.87
|Термін обігу (днів)
| 350
| 679
| 1176
| Дата погашення
| 20.11.2024
| 15.10.2025
| 24.02.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 6529782000
| 2955200000
| 2694164000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3000000000
| 2955200000
| 2694164000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 3000000000
| 8955200000
| 12932322000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 27
| 13
| 17
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 16
| 13
| 17
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.09
| 17.60
| 18.60
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.92
| 17.50
| 18.50
| Встановлена дохідність, %
| 16.92
| 17.60
| 18.60
| Середньозважена дохідність, %
| 16.92
| 17.58
| 18.60
|Надходження до бюджету
| 2581200000.00
| 3033659760.43
| 2845611863.03
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій в іноземній валюті
|Номер аукціону
|193*
|Код випуску облігацій
|Дорозмыщення UA4000229272
(ном в іноз валюті США)
| Номінальна вартість
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 100000
| Дата розміщення
| 05.12.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 06.12.2023
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| Номінальний рівень дохідності, %
| 4.66
|Термін обігу (днів)
| 344
| Дата погашення
| 14.11.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 178757000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 100000000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 300000000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 82
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 74
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.70
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.45
| Встановлена дохідність, %
| 4.66
| Середньозважена дохідність, %
| 4.60
|Надходження до бюджету
| 95856025.93
Дані: Мінфін України
* - військові облігації