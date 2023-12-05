Dragon Capital прогнозує середній курс 37,3 грн/$1 у 2024 р.

Гривня наступного року ослабне, проте вкрай незначно: середній курс за рік очікують на рівні 37,3 грн/$1 порівняно з 36,5 грн/$1 цього року, таким прогнозом поділилася головна економістка інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан на RAU Summit 2023 у Києві у вівторок.

"Я досить оптимістично дивлюся на прогноз валютного курсу на наступний рік: ...буде таке невелике ослаблення до 37,3 грн/$1 у середньому за рік. У принципі я бачу, що зараз консенсус серед аналітиків, середній прогноз, рухається до нашого: зараз останні дані - це 37,9 грн/$1 у середньому за рік", - сказала Білан.

Економістка зазначила, що умовою такої позитивної оцінки є надходження міжнародної допомоги в запланованих у держбюджеті розмірах.

"Якщо у нас все буде ок наступного року з міжнародною допомогою, а ми очікуємо, що так і буде. Ми очікуємо, що наші партнери нададуть $40 млрд міжнародної прямої підтримки в бюджет... І це дасть змогу тримати ситуацію на валютному ринку під контролем", - сказала представниця Dragon Capital.

Білан вважає, що така зовнішня підтримка приведе до нарощування золотовалютних резервів Національного банку України (НБУ), дасть йому змогу і далі послаблювати валютні обмеження, і "дозволяти гривні рухатися в один й другий бік більше, ніж це є зараз".

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Dragon Capital повідомив про поліпшення прогнозу курсу гривні до долара США. Компанія на той момент очікувала, що він становитиме 37 грн/$1 до кінця поточного року (порівняно з попереднім прогнозом 37,5 грн/$1) і 39 грн/$1 до кінця 2024 року (порівняно з 41 грн/$1), "оскільки в умовах війни, що триває, валютно-курсова стабільність залишиться ключовою метою для Нацбанку, незважаючи на нещодавній перехід до керовано-гнучкого курсу".