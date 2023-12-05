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Світові центробанки в жовтні збільшили запаси золота на 42 тонни - WGC
16:32 05.12.2023 |
Світові центробанки в жовтні, за попередніми оцінками World Gold Council (WGC), закупили в золотовалютні резерви 42,5 тонни золота.
Це на 41% менше від уточнених обсягів вересня (71,6 тонни), але все ще на 23% більше за середньомісячні обсяги цього року, зазначає у своєму огляді аналітик WGC Крішан Гопол.
Найбільшим покупцем у жовтні залишався Китай, який повідомив про збільшення запасів золота на 23 тонни - для країни це 12-й місяць закупівель золота поспіль. Загалом з початку року китайський ЦБ закупив 204 тонни дорогоцінного металу.
ЦБ Туреччини в жовтні збільшив запаси на 18,5 тонни золота, хоча через значні обсяги продажу в березні-травні за підсумками 10 місяців країна залишається нетто-продавцем.
Крім того, великими покупцями в жовтні були Польща (6,2 тонни), яка активно нарощує останнім часом свої резерви, Індія (2,8 тонни), Чехія (1,9 тонни), Киргизія і Катар (по 1,1 тонни).
Обсяги продажу в жовтні були суттєвішими, ніж у серпні й вересні, зазначає Гопол. Продавали золото Узбекистан (10,6 тонни) і Казахстан (1,6 тонни). "Ми неодноразово помічали, що обидва банки часто переключаються між купівлею і продажем, що не рідкість для банків, які купують золото всередині країни", - зазначає Гопол.
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