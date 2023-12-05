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Долар дорожчає до євро та фунта, дешевшає щодо ієни
15:58 05.12.2023 |
Долар США зміцнюється до євро та фунта стерлінгів на торгах у вівторок, дешевшає в парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,05%, ширший WSJ Dollar Index - 0,15%.
Пара євро/долар за даними на 14:50 EET торгується на рівні $1,0817 порівняно з $1,0836 на закриття попередньої сесії.
Євро торгується поблизу мінімуму за три тижні на тлі заяв члена виконавчої ради Європейського центрального банку (ЄЦБ) Ізабель Шнабель.
Шнабель зазначила, що останні дані щодо інфляції в єврозоні "роблять подальше підвищення ставок ЄЦБ малоймовірним" і не стала виключати можливості їхнього зниження наступного року.
Згідно зі звітом статистичного управління Євросоюзу, опублікованим у вівторок, ціни виробників (індекс PPI) у єврозоні у жовтні знизилися на 9,4% у річному вираженні після рекордного обвалу (на 12,4%) у вересні. Індекс PPI без урахування вартості енергоносіїв, яка впала на 25%, зменшився вперше з жовтня 2020 року - на 0,2%.
У фокусі уваги трейдерів цього тижня - листопадові дані про безробіття в США, які будуть оприлюднені у п'ятницю. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць в американській економіці минулого місяця на 180 тис. та збереження безробіття на рівні 3,9%.
Дані щодо ринку праці уважно відстежує Федеральна резервна система (ФРС), яка проведе останнє цього року засідання наступного тижня - 12-13 грудня.
Курс фунта до долара опустився під час торгів до $1,2625 проти $1,2634 за підсумками попередніх торгів.
Вартість долара в парі з ієною становить 147,07 єни проти 147,21 єни напередодні.
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