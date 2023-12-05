Фінансові новини
- |
- 05.12.23
- |
- 15:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,6343 грн/$1
12:57 05.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 5 грудня 2023 року.
|Показник
|04.12.2023
|05.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36,5193
|36,6346
|0,32
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 5 листопада - 36,5383 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генпрокурор доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненим відео журналіста Ткача - Офіс генпрокурора
|Фінляндія почне виробляти боєприпаси для України
|Зеленський: Україна почала виробляти шість САУ «Богдана» на місяць. Отримали нову західну ППО
|Угорщина відреагувала на заяву СБУ щодо невиїзду Порошенка, де згадується Орбан
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,6343 грн/$1
|Європейські акції різноспрямовані; PMI єврозони, дані щодо інфляції в центрі уваги
|Чиста купівля населенням валюти в листопаді знизилася до $621,8 млн - НБУ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 05.12.23
|Ціни на золото стабілізувалися вище $2000 після волатильних рекордних максимумів
|Азіатські акції падають на тлі слабких економічних даних та уповільнення ралі сподівань на зниження ставок
Бізнес
|Дослідники Google DeepMind за допомогою ШІ виявили 2,2 млн нових матеріалів
|Toyota представила тридверний Land Cruiser 70 Series
|Бос NVIDIA каже, що штучний інтелект «успішно конкуруватиме» з людським — вже у найближчі 5 років
|Microsoft — у правлінні OpenAI, а Сем Альтман офіційно повернувся на посаду CEO
|Фінська корабельня передала замовнику найбільший у світі круїзний лайнер
|Google шукає нового регіонального директора для України
|У JPMorgan заявляють, що технології ШІ починають приносити дохід