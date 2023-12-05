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Європейські акції різноспрямовані; PMI єврозони, дані щодо інфляції в центрі уваги

12:12 05.12.2023 |

Фінанси

 

У вівторок європейські фондові ринки торгуються неоднозначно, оскільки інвестори чекають на нові регіональні економічні дані та одночасно оцінюють перспективи зниження відсоткових ставок центральним банком.

О 10:15 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,4% .

Європейські фондові ринки розпочали новий місяць на обережній ноті після сильного зростання у листопаді, оскільки песимістичні економічні дані вказували на потенційну рецесію в останньому кварталі року.

Економічні дані щодо Європи у вівторок включають остаточні показники PMI, а також ціни виробників за жовтень.

Вже опубліковані дані показали, що промислове виробництво Франції у жовтні впало на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, а композитний PMI єврозони за листопад, як очікується, покаже, що економічна активність у регіоні залишається на спаді.

Тим не менш, очікується, що в жовтні індекс споживчих цін єврозони зросте лише на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, що є річним падінням на 9,5%, за падінням індексу споживчих цін блоку до 2,4% у минулому місяці з більш як 10% роком раніше.

Європейський центральний банк може відмовитися від подальшого підвищення відсоткових ставок, враховуючи «помітне» зниження інфляції, і політики не повинні розраховувати на те, що ставки залишаться стабільними до середини 2024 року, заявила у вівторок член правління ЄЦБ Ізабель Шнабель, відомий «яструб».

Резервний банк Австралії зберіг процентні ставки на колишньому рівні, після підвищення ставок на 25 базисних пунктів у жовтні, посилаючись на необхідність отримання додаткових макроекономічних даних, щоб стимулювати нове рішення щодо ставки.

Що стосується корпоративних новин, акції Airbus впали на 0,7% після того, як галузеві джерела повідомили, що європейський авіабудівник поставив у листопаді 64 літаки, що на 6% менше, ніж у тому ж місяці 2022 року, внаслідок чого загальна кількість літаків цього року досягла 623 одиниць.

Якщо ця цифра підтвердиться, Airbus знадобиться 97 поставок у грудні, щоб досягти річної мети у 720 поставок порівняно із середнім показником 93 грудневих поставок за останні три роки.
За матеріалами: investing.com
 

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