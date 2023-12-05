Чиста купівля населенням валюти в листопаді знизилася до $621,8 млн - НБУ

Обсяги купівлі населенням України валюти в листопаді 2023 року перевищили обсяги її продажу на $621,8 млн, знизившись після того, як у жовтні на новинах про відмову від фіксованого курсу відбулася стрибкоподібна зміна курсу до $739,4 млн - рекордного рівня з початку повномасштабної війни, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з інформацією на його сайті, скорочення в листопаді відбулося переважно в сегменті безготівкової валюти, де її чиста купівля становила $247,1 млн, тоді як сальдо купівлі та продажу готівкової валюти залишилося практично на рівні жовтня - $374,7 млн.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ), який з кінця липня 2022 року утримує офіційний курс гривні $36,5686 грн/$1, з 3 жовтня перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Однак за підсумками жовтня офіційний курс навіть зміцнився до $36,2812 грн/$1, незважаючи на збільшення інтервенцій Нацбанку до $3,34 млрд - рекордного рівня з липня 2022 року, а листопад він завершив на рівні $36,3535 грн/$1 за скорочення інтервенцій до $2,45 млрд.

Курс долара на готівковому ринку після стрибка до 38,30 грн/$1 у перші дні зміни режиму до кінця жовтня зміцнився до 37,76 грн/$1, а ще через місяць - до 37,40 грн/$1.

Згідно з даними Нацбанку, обсяг продажу населенням безготівкової валюти в листопаді зріс до $260,4 млн з $221,5 млн у жовтні, тоді як обсяг купівлі знизився з $580,8 млн до $507,5 млн.

На готівковому ринку в листопаді купівля скоротилася незначно - з $1 млрд 748,8 млн до $1 млрд 713,3 млн, як і продаж - з $1 млрд 368,7 млн до $1 млрд 338,6 млн.

Як повідомлялося, загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1,01 млрд більше, ніж продано.

За 11 місяців місяця цього року чиста купівля валюти населенням досягла $3 млрд 766,6 млн, зокрема готівкової - $2 млрд 554,5 млн.

На безготівковому валютному ринку купівля клієнтами банків валюти в листопаді трохи скоротилася - до $5,85 млрд з $5,93 млрд у жовтні, тоді як продаж підскочив до $4,49 млрд після просідання до $3,78 млрд у жовтні, а сумарна чиста купівля за 11 місяців сягнула $12,31 млрд.

Щодо обсягу операцій між банками, то після стрибка в жовтні до $4,76 млрд у листопаді він знизився до $4,55 млрд, показавши другий за величиною результат від початку повномасштабної війни.