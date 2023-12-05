Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чиста купівля населенням валюти в листопаді знизилася до $621,8 млн - НБУ

11:38 05.12.2023 |

Фінанси

 

Обсяги купівлі населенням України валюти в листопаді 2023 року перевищили обсяги її продажу на $621,8 млн, знизившись після того, як у жовтні на новинах про відмову від фіксованого курсу відбулася стрибкоподібна зміна курсу до $739,4 млн - рекордного рівня з початку повномасштабної війни, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з інформацією на його сайті, скорочення в листопаді відбулося переважно в сегменті безготівкової валюти, де її чиста купівля становила $247,1 млн, тоді як сальдо купівлі та продажу готівкової валюти залишилося практично на рівні жовтня - $374,7 млн.

Як повідомлялося, Національний банк України (НБУ), який з кінця липня 2022 року утримує офіційний курс гривні $36,5686 грн/$1, з 3 жовтня перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Однак за підсумками жовтня офіційний курс навіть зміцнився до $36,2812 грн/$1, незважаючи на збільшення інтервенцій Нацбанку до $3,34 млрд - рекордного рівня з липня 2022 року, а листопад він завершив на рівні $36,3535 грн/$1 за скорочення інтервенцій до $2,45 млрд.

Курс долара на готівковому ринку після стрибка до 38,30 грн/$1 у перші дні зміни режиму до кінця жовтня зміцнився до 37,76 грн/$1, а ще через місяць - до 37,40 грн/$1.

Згідно з даними Нацбанку, обсяг продажу населенням безготівкової валюти в листопаді зріс до $260,4 млн з $221,5 млн у жовтні, тоді як обсяг купівлі знизився з $580,8 млн до $507,5 млн.

На готівковому ринку в листопаді купівля скоротилася незначно - з $1 млрд 748,8 млн до $1 млрд 713,3 млн, як і продаж - з $1 млрд 368,7 млн до $1 млрд 338,6 млн.

Як повідомлялося, загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1,01 млрд більше, ніж продано.

За 11 місяців місяця цього року чиста купівля валюти населенням досягла $3 млрд 766,6 млн, зокрема готівкової - $2 млрд 554,5 млн.

На безготівковому валютному ринку купівля клієнтами банків валюти в листопаді трохи скоротилася - до $5,85 млрд з $5,93 млрд у жовтні, тоді як продаж підскочив до $4,49 млрд після просідання до $3,78 млрд у жовтні, а сумарна чиста купівля за 11 місяців сягнула $12,31 млрд.

Щодо обсягу операцій між банками, то після стрибка в жовтні до $4,76 млрд у листопаді він знизився до $4,55 млрд, показавши другий за величиною результат від початку повномасштабної війни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5383
  0,0777
 0,21
EUR
 1
 39,7135
  0,0553
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7758  0,02 0,07 37,3777  0,01 0,04
EUR 39,8988  0,01 0,02 40,7004  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6300  0,12 0,33 36,6500  0,12 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес