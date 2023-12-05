Ціни на золото стабілізувалися вище $2000 після волатильних рекордних максимумів

Ціни на золото трохи зросли на азіатських торгах у вівторок, стабілізувавшись після досягнення рекордних максимумів на початку тижня, оскільки стійкі очікування менш м'якої поведінки Федеральної резервної системи та зростання попиту на безпечні притулки підтримали жовтий метал.

Жовтий метал продемонстрував аномально великий стрибок на початку торгів у понеділок: спотові ціни ненадовго досягли максимуму за всю історію - $2148,78 за унцію, а потім різко впали.

Сплеск стимулювався поєднанням факторів, найбільш помітними з яких були дещо менш агресивні сигнали з боку Федеральної резервної системи, яка посилила очікування швидкого зниження процентних ставок центральним банком.

Попит на безпечні притулки на жовтий метал зріс після того, як напад на американські судна у Червоному морі посилив побоювання щодо більш широкого конфлікту на Близькому Сході. Окремо, не пов'язаний з цим напад на відому золоту копальню в Перу також посилив деякі побоювання з приводу перебоїв у поставках на ринках золота.

Але хоча золото різко відірвалося від своїх рекордних піків, воно все ще залишалося значно вищим за заповітний рівень у 2000 доларів за унцію, що вказує на те, що ще можливе подальше зростання.

О 07:19 EET спотове золото зросло на 0,2% до $2032,60 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, зросли на 0,4% до $2050,35 за унцію.

Очікування ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США цієї п'ятниці призвело до того, що ринки дещо послабили недавній оптимізм з приводу раннього зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Ціни на ф'ючерси на ФРС показали, що трейдери тепер оцінюють 49% ймовірність того, що центральний банк знизить ставки вже в березні 2024 року, що істотно нижче 60% ймовірності, що спостерігалася на початку тижня.

Ця невизначеність також допомогла долару ще більше відскочити від недавніх мінімумів, що, своєю чергою, зменшило нещодавнє зростання золота.

Тим не менш, очікується, що жовтий метал, як і раніше, матиме гарний попит, оскільки ринки, як і раніше, переконані, що ФРС перестала підвищувати процентні ставки в цьому циклі. Зростання відсоткових ставок збільшує альтернативну вартість інвестицій у зливки - угоду, яка вдарила по жовтому металу на початку цього року.

Золото також демонструвало сильне зростання у листопаді.

Серед промислових металів ціни на мідь дещо виросли у вівторок, хоча трейдери червоного металу неоднозначно сприйняли сигнали великого імпортера міді, Китаю.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, зросли на 0,1% до $3,8303 за фунт.

Приватне дослідження показало, що активність у секторі послуг Китаю зросла у листопаді більше, ніж очікувалося, лише за кілька днів після того, як приватне дослідження показало несподівану стійкість виробничого сектору.

Але оптимізм з приводу показників був значною мірою нівельований побоюваннями з приводу нової епідемії в країні, що виникла після сплеску респіраторних захворювань у великих китайських містах. У повідомленнях місцевих ЗМІ йдеться, що Національна комісія охорони здоров'я, яка була у центрі драконівських заходів країни щодо боротьби з COVID-19, розглядає можливість обмеження громадських зборів.