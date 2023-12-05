Долар відновлює втрачені позиції; Австралійський долар падає після того, як РБА зберіг ставки

Долар США трохи зміцнився у вівторок і коливається близько тижневого максимуму до кошика валют, тоді як австралійський долар упав після того, як його центральний банк залишив відсоткові ставки без змін.

Востаннє австралійський долар впав на 0,66% до $0,6576 після того, як Резервний банк Австралії (РБА) у вівторок, як і очікувалося, зберіг ставки на 12-річному максимумі 4,35% і зазначив, що економічні дані , отримані з листопада, загалом відповідали очікуванням.

Це залишило валюту на деякій відстані від чотиримісячного максимуму понеділка $0,6690, якого вона досягла на тлі падіння долара за останні кілька сесій.

"Австралійський долар показав чудове зростання в останні тижні і, можливо, в короткостроковій перспективі був перекупленим", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«Таким чином, ми можемо спостерігати поєднання фіксації прибутку після факту утримання РБА та закриття випереджальних ставок на те, що РБА, можливо, зробив більш войовничу заяву».

Падіння австралійського долара також спричинило невелике зниження новозеландського долара: ківі впав на 0,35% до $0,6146.

Щодо інших валют, долар в цілому залишався стабільним і відсунувся від тримісячного мінімуму понеділка по відношенню до єни. Востаннє долар торгувався на рівні 147,10 єни, чому сприяло уповільнення базової споживчої інфляції в Токіо, що чинило знижувальний тиск на японську валюту.

Тим часом євро коливався близько тритижневого мінімуму і востаннє торгувався на рівні $1,0842, тоді як індекс долара знаходився поблизу більш ніж тижневого максимуму і востаннє був на позначці 103,60.

Стерлінг практично не змінився і становив $1,26345, що на деякій відстані від нещодавнього тримісячного максимуму.

Аналітики кажуть, що зростання долара частково було викликане розворотом його сильного розпродажу в останні тижні, внаслідок якого індекс долара у листопаді впав приблизно на 3%, що стало найрізкішим місячним падінням за рік.

"Я думаю, що, можливо, це лише невелика переоцінка того, що долар США впав занадто сильно і занадто швидко", - сказав Шон Келлоу, старший валютний стратег Westpac.

Економічні показники США цього тижня, у тому числі листопадові дані ISM у невиробничому секторі та звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, що уважно відстежується, дадуть додаткову ясність щодо майбутньої траєкторії процентних ставок.

Трейдери практично запланували зниження ставок Федеральної резервної системи до першої половини наступного року.

"ФРС буде реагувати на точні дані, а не передбачати їх", - сказав Тьєррі Візман, глобальний стратег Macquarie з валютних операцій і процентних ставок. «Тому, поки дані щодо економічної активності погіршуються, а інфляція знижується, конвергенція у бік нижчих доходностей поновлюватиметься».

Що стосується криптовалют, біткойн востаннє становив 41 806 доларів, що неподалік піку попередньої сесії в 42 404 долари, найвищого рівня з квітня 2022 року.

Цього року найбільша у світі криптовалюта додає приблизно на 153% через очікування зниження ставок у США та ставок на те, що американські регулятори незабаром схвалить біржові спотові біткойн-фонди (ETF), відкривши ринок біткойнів для мільйонів нових інвесторів.

"40 000 доларів подіяли як магніт з того часу, як наприкінці жовтня Біткойн нарешті подолав позначку в 30 000 доларів", - сказав співзасновник криптосервісної компанії Nexo Антоні Тренчев. "Це було лише питання часу, коли число наступного раунду впаде, оскільки ентузіазм з приводу спотового ETF досягає апогею".