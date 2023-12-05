Індекси Волл-стріт впали, оскільки «мегакапи» повертають прибуток

У понеділок фондові індекси США закрилися зниженням, перервавши ралі минулого тижня, оскільки інвестори стали обережними напередодні виходу даних із зайнятості, які можуть змінити очікування того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на початку наступного року.

Індекс S&P 500 упав, при цьому акції компаній Microsoft, Apple, Nvidia та Amazon впали більш ніж на 1% під тиском вищої прибутковості казначейських облігацій США, що зробило прибутковість акцій менш привабливою.

У п'ятницю індекс S&P 500 зареєстрував найвище закриття року, оскільки у заяві голови ФРС Джерома Пауелла було визнано, що центральному банку необхідно "обережно рухатися вперед" на тлі ознак економічного пом'якшення. Ці коментарі зміцнили очікування, що ФРС завершила підвищення ставок.

Акції компаній з малою капіталізацією зросли у понеділок: індекс Russell 2000 зріс приблизно на 1% і довів його приріст цього року майже до 7%.

"Тут багато розбіжностей, які не обов'язково мають сенс", - сказав Том Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT Investments в Атланті.

«У нас наближається дійсно важливе засідання ФРС, і що робить його важливим, то це те, що раптово ринок вирішив, що вони збираються скоротити ставку на початку наступного року».

Індекс S&P 500 знизився на 0,54% і завершив сесію на позначці 4569,78 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,84% до 14 185,49 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,11% до 36 204,44 пунктів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 12,7 млрд акцій порівняно із середнім показником 10,6 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Акції сервісу таксі Uber Technologies зросли на 2,2% після оголошення в п'ятницю про його вступ до індексу S&P 500 з 18 грудня.

Акції Alaska Air Group впали на 14% після того, як авіакомпанія заявила в неділю, що придбає аналогічну компанію Hawaiian Holdings за $1,9 млрд, включаючи борг. Акції Hawaiian зросли майже втричі у ціні, що допомогло підняти індекс Рассела.

Основним макроекономічним фокусом цього тижня буде п'ятничний звіт про зайнятість за листопад, який може допомогти інвесторам оцінити ймовірну динаміку процентних ставок ФРС, а також потенціал м'якої посадки, коли ФРС вдається взяти інфляцію під контроль, одночасно запобігаючи рецесії. .

Трейдери вважають, що центральний банк збереже ставки без змін на своєму засіданні наступного тижня. Згідно з CME FedWatch tool, ф'ючерси на процентні ставки передбачають ймовірність 58% того, що ФРС почне знижувати ставки до березня 2024 року.

Проте деякі аналітики попереджають, що ринки надто поспішили закласти основу зниження процентних ставок.

На додаток до спаду в понеділок відновилися побоювання з приводу розширення війни в Ізраїлі та секторі Газа після нападу на три комерційні судна у південній частині Червоного моря.

Акції криптовалютних компаній, таких як Coinbase Global, Riot Platforms та Marathon Digital, зросли на 5-9% після того, як біткойн уперше цього року перевищив 40 000 доларів.

Зростаючі емітенти індексу S&P 500 перевищували падаючі у співвідношенні 1,0 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 38 нових максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq зафіксував 125 нових максимумів та 63 нових мінімуму.

У 2023 році індекс S&P 500 додав 19%, а індекс Nasdaq - 24%.