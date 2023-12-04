Долар зміцнюється до євро і фунта, перейшов до зниження в парі з єною

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, дешевшає в парі з єною.

У фокусі уваги трейдерів цього тижня - листопадові дані про безробіття в США, які буде оприлюднено в п'ятницю. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць в американській економіці минулого місяця на 180 тис. і збереження безробіття на рівні 3,9%.

Дані з ринку праці уважно відстежує Федеральна резервна система (ФРС), яка проведе останнє цього року засідання наступного тижня - 12-13 грудня.

Голова ФРС Джером Павелл, який виступив у п'ятницю на заході в коледжі Спелман в Атланті, заявив, що обговорювати терміни пом'якшення грошово-кредитної політики в США передчасно.

"Поки що зарано говорити з упевненістю про те, що ми досягли достатньою мірою обмежувального стану політики, або обговорювати терміни її пом'якшення", - сказав Павелл.

"Ми готові продовжити посилення політики, якщо це буде потрібно", - додав він.

Водночас Павелл зазначив, що нинішня політика ФРС вже є "досить обмежувальною" завдяки крокам, зробленим американським ЦБ раніше.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Пара євро/долар за даними на 13:35 EET у понеділок торгується на рівні $1,0878 порівняно з $1,0884 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до $1,2682 проти $1,2711 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара в парі з єною становить 146,56 єни проти 146,81 єни за підсумками попередніх торгів.

Японська нацвалюта торгується біля максимумів за останні 12 тижнів у зв'язку з очікуваннями, що наступним кроком Федрезерву буде пом'якшення політики, зазначає Trading Economics.

Член ради керівників Банку Японії Асахі Ногучі заявив у вихідні, що ЦБ ще не домігся стійкої інфляції в країні. Він зазначив, що вважає передчасним обговорення згортання ультрам'якої грошово-кредитної політики в Японії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1362 юаня порівняно з 7,1240 юаня на закриття попередньої сесії.