Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар зміцнюється до євро і фунта, перейшов до зниження в парі з єною

14:24 04.12.2023 |

Фінанси

 

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у понеділок, дешевшає в парі з єною.

У фокусі уваги трейдерів цього тижня - листопадові дані про безробіття в США, які буде оприлюднено в п'ятницю. Консенсус-прогноз експертів, опитаних Trading Economics, передбачає збільшення кількості робочих місць в американській економіці минулого місяця на 180 тис. і збереження безробіття на рівні 3,9%.

Дані з ринку праці уважно відстежує Федеральна резервна система (ФРС), яка проведе останнє цього року засідання наступного тижня - 12-13 грудня.

Голова ФРС Джером Павелл, який виступив у п'ятницю на заході в коледжі Спелман в Атланті, заявив, що обговорювати терміни пом'якшення грошово-кредитної політики в США передчасно.

"Поки що зарано говорити з упевненістю про те, що ми досягли достатньою мірою обмежувального стану політики, або обговорювати терміни її пом'якшення", - сказав Павелл.

"Ми готові продовжити посилення політики, якщо це буде потрібно", - додав він.

Водночас Павелл зазначив, що нинішня політика ФРС вже є "досить обмежувальною" завдяки крокам, зробленим американським ЦБ раніше.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара США щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Пара євро/долар за даними на 13:35 EET у понеділок торгується на рівні $1,0878 порівняно з $1,0884 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара опустився до $1,2682 проти $1,2711 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара в парі з єною становить 146,56 єни проти 146,81 єни за підсумками попередніх торгів.

Японська нацвалюта торгується біля максимумів за останні 12 тижнів у зв'язку з очікуваннями, що наступним кроком Федрезерву буде пом'якшення політики, зазначає Trading Economics.

Член ради керівників Банку Японії Асахі Ногучі заявив у вихідні, що ЦБ ще не домігся стійкої інфляції в країні. Він зазначив, що вважає передчасним обговорення згортання ультрам'якої грошово-кредитної політики в Японії.

Пара долар/юань торгується на рівні 7,1362 юаня порівняно з 7,1240 юаня на закриття попередньої сесії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5383
  0,0777
 0,21
EUR
 1
 39,7135
  0,0553
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7508  0,11 0,30 37,3912  0,19 0,51
EUR 39,9050  0,10 0,24 40,7800  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5100  0,06 0,16 36,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес