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НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,5193 грн/$1
13:45 04.12.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 4 грудня 2023 року.
|Показник
|01.12.2023
|04.12.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.4506
|36.5193
|0.19
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 4 листопада - 36,4606 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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