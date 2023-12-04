НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,5193 грн/$1

У п'ятницю у Скоп'є, столиці Північної Македонії, завершилася міністерська зустріч ОБСЄ. Вона не стала історичною у тому сенсі, в якому її хотіли б бачити чимало українців: ОБСЄ не розвалилася й Росію з неї не виключили.