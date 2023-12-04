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АНАЛІТИКА

НБУ проведе комплексну оцінку ефективності банківського сектору

13:43 04.12.2023 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) вирішив провести комплексну оцінку ефективності банківського сектору для пошуку можливих напрямів його розвитку, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний після щомісячної зустрічі з керівниками 30 найбільших банків країни.

"Над ним працюватиме команда НБУ, також плануємо залучати зовнішніх експертів. Загалом ця вправа дасть нам усім - і НБУ, і банкам, - не тільки більше важливої інформації про перспективи розвитку, а й підвищить рівень аналітичної експертизи НБУ, щодо якої ми маємо дуже великі амбіції. Результати оцінки обов'язково презентуємо", - написав він у фейсбуці.

За підсумками зустрічі Пишний також повідомив, що вже незабаром НБУ буде готовий комунікувати з банками своє бачення Стратегії відновлення кредитування. Голова НБУ уточнив, що вона міститиме блок роботи з проблемними активами.

"Ми налаштовані на широке обговорення цієї тематики, адже бачимо, що наразі є певне однобоке висвітлення", - наголосив Пишний.

За його словами, під час зустрічі також було обговорено питання щодо стану системи корпоративного управління в державних банках, зокрема її поліпшення останнім часом.

"Результати очевидні - реформа працює, і система корпоративного управління держбанків розвивається органічно. Проте бачимо необхідність приділити достатньо уваги з боку нагляду до систем корпоративного управління також і в приватних банках", - зауважив голова центробанку.

Серед порушених питань стосовно стратегічного планування було й забезпечення безперебійної роботи банківської системи. Пишний висловив сподівання на стійкість енергетичної системи цієї зими й ефективність систем протиповітряної оборони, а також поінформував про визначення регулятором дорожньої карти оновлень нормативної бази щодо безперебійної роботи банківської системи.

"Ми провели ретельну ревізію власних процесів, наявної нормативно-правової бази й поступово оновимо її з урахуванням досвіду, отриманого за останні два роки", - підсумував Пишний результати зустрічі з банкірами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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