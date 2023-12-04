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Європейські фондові індекси не показують єдиної динаміки

12:35 04.12.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси змінюються різноспрямовано на торгах у понеділок.

Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 за даними на 11:35 EET опустився на 0,21%, до 465,21 пункту.

Британський FTSE 100 знизився на 0,54%, французький CAC 40 - на 0,38%, італійський FTSE MIB - на 0,28%. Німецький DAX підвищився на 0,02%, іспанський IBEX 35 - на 0,14%.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на остаточні дані про динаміку ВВП єврозони за третій квартал, а також роздрібні продажі в жовтні. Крім того, трейдери чекають на низку важливих статистичних звітів з Німеччини, у тому числі про обсяг промислового виробництва та замовлення промпідприємств у жовтні, а також про динаміку споживчих цін у листопаді.

Сукупний обсяг німецького експорту з поправкою на календарні та сезонні фактори у жовтні зменшився на 0,2% щодо попереднього місяця - до 126,4 млрд євро, повідомило у понеділок Федеральне статистичне управління ФРН (Destatis). Обсяг імпорту знизився на 1,2%, до 108,6 млрд. євро.

Профіцит балансу зовнішньої торгівлі Німеччини у жовтні становив 17,8 млрд євро порівняно з 16,7 млрд євро у вересні.

Дані міністерства зайнятості та соціального забезпечення Іспанії, також оприлюднені у понеділок, показали зниження кількості безробітних у країні у листопаді на 0,9%, до 2,73 млн, що є мінімумом для цього місяця з 2007 року.

Статистичне агентство INE, тим часом, повідомило про зростання кількості туристів, які відвідали Іспанію в жовтні, на 13,9%, до 8,2 млн осіб. Показник позаминулого місяця був на 7,8% вищим за рівень доковідного жовтня 2019 року.

Акції Roche Holding AG подорожчали на 1,9% у ході торгів. Швейцарська фармкомпанія оголосила про покупку американського розробника препаратів для лікування ожиріння та діабету Carmot Therapeutics за $2,7 млрд.

Котирування паперів нафтогазових і гірничодобувних компаній Європи опускаються в понеділок за зниженням цін на нафту і мідь.

Вартість акцій Shell впала на 2%, BP - на 2,3%, TotalEnergies - на 2,1%, Rio Tinto - на 2,7%, Glencore - на 2,6%, BHP - на 1,5%, Anglo Американ - на 3%.

Папери Rolls-Royce Holdings подорожчали на 2,6%. Аналітики JPMorgan покращили рекомендацію для акцій британського машинобудівного концерну до "вищого ринку" з "нейтрально".

Капіталізація авіакомпанії Wizz Air Holdings зросла на 4,6%. Лоукостер повідомив у понеділок, що у листопаді він перевіз 4,8 млн пасажирів - на 29% більше, ніж роком раніше.

Вартість акцій Swiss Life Holding опустилася на 1,7% на новини про те, що головний виконавчий директор компанії Патрік Фрост залишить свою посаду у травні 2024 року. Фрост очолював страхову компанію 10 років. Його місце займе нинішній фіндиректор Swiss Life Матіас Елліг.

Ціна паперів британського інтернет-рітейлера одягу Boohoo Group піднялася на 3,5% на інформації про те, що Frasers Group збільшила свою частку в компанії до 17,2% з 16,5%.

Акції Frasers Group, що володіє мережею універмагів House of Fraser, подорожчали на 0,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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