Ціна золота оновила рекорд, перевищивши $2100 за унцію

Ціна золота на спотовому ринку в понеділок перевищила позначку в $2100 за унцію, побивши рекорд, зафіксований у серпні 2020 року.

Потім, однак, дорогоцінний метал відіграв частину підйому. За даними на 8:30 EET, спотова ціна золота становить $2084,3 за унцію, що на 0,7% вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Експерти вважають, що дорогоцінний метал продовжить дорожчати наступного року, наголошуючи на геополітичній напруженості, а також на можливості зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою, що сприятиме ослабленню долара.

Ринок дорогоцінних металів реагує на новини про ескалацію напруженості на Близькому Сході, зазначає глава DHF Capital Бас Койман, слова якого наводить Market Watch.

Завершення перемир'я Ізраїлю з ХАМАС, "імовірно, сприятиме відмові інвесторів від ризиків", вважає експерт.

Ф'ючерси на золото з постачанням у грудні подорожчали під час торгів у понеділок на 0,8% - до $2086,5 за унцію.