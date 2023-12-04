Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціна золота оновила рекорд, перевищивши $2100 за унцію

12:27 04.12.2023 |

Фінанси

 

Ціна золота на спотовому ринку в понеділок перевищила позначку в $2100 за унцію, побивши рекорд, зафіксований у серпні 2020 року.

Потім, однак, дорогоцінний метал відіграв частину підйому. За даними на 8:30 EET, спотова ціна золота становить $2084,3 за унцію, що на 0,7% вище, ніж на закриття попередньої сесії.

Експерти вважають, що дорогоцінний метал продовжить дорожчати наступного року, наголошуючи на геополітичній напруженості, а також на можливості зниження базової відсоткової ставки Федеральною резервною системою, що сприятиме ослабленню долара.

Ринок дорогоцінних металів реагує на новини про ескалацію напруженості на Близькому Сході, зазначає глава DHF Capital Бас Койман, слова якого наводить Market Watch.

Завершення перемир'я Ізраїлю з ХАМАС, "імовірно, сприятиме відмові інвесторів від ризиків", вважає експерт.

Ф'ючерси на золото з постачанням у грудні подорожчали під час торгів у понеділок на 0,8% - до $2086,5 за унцію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5383
  0,0777
 0,21
EUR
 1
 39,7135
  0,0553
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7508  0,11 0,30 37,3912  0,19 0,51
EUR 39,9050  0,10 0,24 40,7800  0,17 0,42

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,5100  0,06 0,16 36,5300  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес