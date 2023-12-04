Азіатські фондові індекси різноспрямовані, бо проблеми Китаю компенсували оптимізм щодо ФРС

Азіатські акції у понеділок виглядали неоднозначно, оскільки сильні сигнали з ринків США щодо перспективи швидкого зниження процентної ставки Федеральною резервною системою були нівельовані постійними побоюваннями щодо економічного спаду в Китаї.

Австралійський ASX 200 та південнокорейський KOSPI показали найкращі результати за день, піднявшись на 0,7% та 0,6% відповідно, оскільки оптимізм із приводу швидкого зниження ставок сприяв зростанню акцій сировинних та технологічних компаній. Ринки також робили ставку на те, що Резервний банк Австралії збереже процентні ставки на колишньому рівні на своєму засіданні у вівторок.

Індійські акції показали найкращі результати за день: Nifty 50 досягнув рекордного рівня після великої перемоги на виборах правлячої партії BJP.

Голова ФРС Джером Пауелл під час серії виступів у п'ятницю висловився менш войовничим, ніж очікували ринки. Зокрема, коментарі голови ФРС про більш збалансований підхід до жорстких монетарних умов та м'яку посадку економіки США посилили ставки на те, що центральний банк перестав підвищувати процентні ставки і може знизити ставки вже в березні 2024 року.

Ця ідея викликала ажіотаж у ризикованих активах, внаслідок чого у п'ятницю індекси Волл-стріт зросли. Ф'ючерси на американські акції на азіатських торгах у понеділок залишалися стабільними, при цьому основна увага зараз приділяється ключовим даним щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть цієї п'ятниці.

Але оптимізм щодо азіатських ринків значною мірою стримувався Китаєм після низки слабких економічних показників країни за останній тиждень. Згідно з урядовими даними, виробнича активність продовжувала скорочуватися, тоді як зростання в невиробничих галузях було найнижчим за рік.

Це призвело до того, що китайські індекси торгувалися переважно нижче: Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite в понеділок торгувалися в діапазоні від плоского до мінімуму. Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,6%, переважно під тиском акцій материкового Китаю.

Цього тижня основну увагу буде приділено економічним даним з Китаю, зокрема даним з торгівлі за листопад. Однак, очікується, що ця тенденція залишиться слабкою на тлі скорочення експорту.

Забудовники були єдиною світлою плямою на китайських ринках у понеділок після того, як обтяжений боргами забудовник China Evergrande Group отримав деякий перепочинок у клопотанні про ліквідацію фірми.

Суд Гонконгу відклав розгляд клопотання про ліквідацію фірми до кінця січня, надавши забудовнику більше часу для обговорення пропозиції щодо реструктуризації зі своїми боржниками.

Акції Evergrande у Гонконгу зросли більш ніж на 10%, при цьому акції більшості інших забудовників також продемонстрували зростання.

Серед ширших азіатських ринків японський Nikkei 225 опустився на 0,9%, в основному за рахунок експортно-орієнтованих акцій, оскільки єна частково відновила втрачені позиції по відношенню до долара. Японські акції також були більш чутливими до фіксації прибутку після того, як цього року вони значно перевершили свої азіатські аналоги.

Індійський індекс Nifty 50 відкрився зростанням на 1,4%, досягнувши рекордного рівня 20 589,35 пункту після того, як правляча партія БДП здобула ключові перемоги на виборах у трьох штатах, що забезпечило їй можливість переобрання на загальних виборах 2024 року.

Інвестори загалом вітали сприятливі для галузі заходи, запроваджені БДП за останні майже 10 років її правління, завдяки яким Індія стала найбільшою зростаючою економікою.

Дані минулого тижня показали, що валовий внутрішній продукт Індії у вересневому кварталі зріс значно більше, ніж очікувалося.